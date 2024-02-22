https://ria.ru/20240222/plennye-1928904674.html
Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев
Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев
Россия украинских пленных не уничтожает, относится к ним гуманно, они это понимают и активно сдаются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:23
2024-02-22T10:23
2024-02-22T10:23
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия украинских пленных не уничтожает, относится к ним гуманно, они это понимают и активно сдаются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы же пленных не уничтожаем. Мы, наоборот, относимся к ним гуманно. Вы видите, в последнее время они активно сдаются, потому что понимают: если они останутся там, они погибнут, если они попадут в плен, они, скорее всего, вернутся когда-то домой", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928881590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев
Медведев: Россия не уничтожает украинских пленных, относится к ним гуманно
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия украинских пленных не уничтожает, относится к ним гуманно, они это понимают и активно сдаются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы же пленных не уничтожаем. Мы, наоборот, относимся к ним гуманно. Вы видите, в последнее время они активно сдаются, потому что понимают: если они останутся там, они погибнут, если они попадут в плен, они, скорее всего, вернутся когда-то домой", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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