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Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/plennye-1928904674.html
Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев
Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев
Россия украинских пленных не уничтожает, относится к ним гуманно, они это понимают и активно сдаются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:23
2024-02-22T10:23
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия украинских пленных не уничтожает, относится к ним гуманно, они это понимают и активно сдаются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы же пленных не уничтожаем. Мы, наоборот, относимся к ним гуманно. Вы видите, в последнее время они активно сдаются, потому что понимают: если они останутся там, они погибнут, если они попадут в плен, они, скорее всего, вернутся когда-то домой", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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россия, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев

Медведев: Россия не уничтожает украинских пленных, относится к ним гуманно

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия украинских пленных не уничтожает, относится к ним гуманно, они это понимают и активно сдаются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы же пленных не уничтожаем. Мы, наоборот, относимся к ним гуманно. Вы видите, в последнее время они активно сдаются, потому что понимают: если они останутся там, они погибнут, если они попадут в плен, они, скорее всего, вернутся когда-то домой", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Вчера, 07:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
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