https://ria.ru/20240222/plennye-1928904674.html

Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев

Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Россия относится гуманно к украинским пленным, заявил Медведев

Россия украинских пленных не уничтожает, относится к ним гуманно, они это понимают и активно сдаются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:23

2024-02-22T10:23

2024-02-22T10:23

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия украинских пленных не уничтожает, относится к ним гуманно, они это понимают и активно сдаются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы же пленных не уничтожаем. Мы, наоборот, относимся к ним гуманно. Вы видите, в последнее время они активно сдаются, потому что понимают: если они останутся там, они погибнут, если они попадут в плен, они, скорее всего, вернутся когда-то домой", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928881590.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, в мире