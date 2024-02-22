https://ria.ru/20240222/pentagon-1928872567.html

СМИ: Пентагон сократит объем перевооружений на $10 миллиардов

СМИ: Пентагон сократит объем перевооружений на $10 миллиардов - РИА Новости, 22.02.2024

СМИ: Пентагон сократит объем перевооружений на $10 миллиардов

Министерство обороны США в текущем году сократит свои расходы на 10 миллиардов долларов с целью выполнения сделки по достигнутому в 2023 году компромиссу между... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T04:27

2024-02-22T04:27

2024-02-22T04:27

в мире

сша

джо байден

министерство обороны сша

sikorsky uh-60 black hawk

f-35

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Министерство обороны США в текущем году сократит свои расходы на 10 миллиардов долларов с целью выполнения сделки по достигнутому в 2023 году компромиссу между американским президентом Джо Байденом и лидерами конгресса о повышении потолка госдолга, пишет газета Politico. "Пентагон сокращает программы вооружений, чтобы остаться в рамках сделки по долгу. Министерство примет сокращение в размере 10 миллиардов долларов по установленному конгрессом потолку расходов в текущем году", - говорится в публикации. Согласно данным издания, под сокращения попадут, в частности, программы расходов на истребители пятого поколения F-35, ударные подводные лодки, а также армейские вертолеты и дроны. Совокупно объем сокращений оценивается в немногим более 1% от совокупного бюджета Пентагона. Как отмечается, несмотря на кажущуюся незначительной долю снижения расходов, она заденет важные для министерства программы модернизации вооружений, поскольку другие статьи, включая расходы на самих военнослужащих и персонал министерства, не могут быть изменены в меньшую сторону. При этом урезания трат затронут каждый род американский войск. Так, например, военно-морские силы, как сообщили источники газеты, обсуждают снижение расходов на атомные подводные лодки класса "Вирджиния". Изначально ВМС планировали разместить запрос на две новые субмарины, но в результате придется ограничиться лишь одной подлодкой. Американская армия, в свою очередь, откажется от уже давно планируемого обновления вертолетного парка многоцелевых винтокрылых машин OH-58 Kiowa, завершения программы модернизации срока службы Sikorsky UH-60 Black Hawk, а также парка дронов. Что касается ВВС США, то в этом году расходы на покупку истребителей пятого поколения F-35 будут снижены на 18%.

https://ria.ru/20240222/sentinel-1928866806.html

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в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша, sikorsky uh-60 black hawk, f-35