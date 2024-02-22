https://ria.ru/20240222/parom-1928896296.html

В Сочи планируют запустить собственный паром в турецкий Трабзон

В Сочи планируют запустить собственный паром в турецкий Трабзон - РИА Новости, 22.02.2024

В Сочи планируют запустить собственный паром в турецкий Трабзон

Генеральный директор сочинского торгового морского порта Юрий Владимиров рассказал РИА Новости, что руководство компании планирует приобрести собственный... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:52

2024-02-22T09:52

2024-02-22T09:52

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СОЧИ, 22 фев – РИА Новости. Генеральный директор сочинского торгового морского порта Юрий Владимиров рассказал РИА Новости, что руководство компании планирует приобрести собственный грузопассажирский паром в целях развития туризма и запуска сообщения в Трабзон в Турции, поиск судна уже начался. О запуске грузопассажирского парома между Сочи и Турцией были заявления еще в прошлом году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планировании пустить в работу судно спустя девять лет перерыва. По его словам, соглашение об этом планировалось подписать 6 апреля, а запустить паром планировали в мае. Предполагалось, что судно сможет вместить до 300 человек и 200 автомобилей. В свою очередь, сочинский торговый порт подготовил всю инфраструктуру для приема парома, рассказывал агентству Владимиров, однако судно для пассажиров между государствами запустить так и не удалось. И сегодня руководство порта находится в поиске подходящего для подобных перевозок морского транспорта. "Мы рассматриваем вопрос о приобретении парома для поездок из Сочи в Трабзон, потому что мы видим и понимаем необходимость в этом. Паром будет пассажирский для туристов на своем личном автотранспорте, он здесь будет работать, этот паром будет очень востребован. Но он небольшой – до 300 человек максимум, где-то 60-80 автомобилей. Его сейчас просто нет, мы даже сами могли бы его приобрести, на рынке такого парома даже на востоке нет", - сказал Владимиров. Собеседник агентства уточнил, что сообщение между Сочи и Трабзоном улучшит экономическую составляющую не только порта, даст старт развитию туризма, закроет запросы пассажиров, предпочитающих недорогие поездки по морю. "Мы паром ищем такой, для развития туризма, если мы его найдем он будет ходить на Трабзон. Он будет в 20 часов отходить и в 8 утра он будет там (в Трабзоне - ред.). Если мы его найдём, например, в течение полугода, если мы его купим, мы его за две недели запустим", - сказал Владимиров. Он добавил, что паром должен быть обеспечен комфортной инфраструктурой с наличием удобных кают и баров. Стоимость билетов на паром при этом будет доступной, говорит Владимиров. В целом, оценивая ситуацию перевозок, гендиректор порта подчеркнул, что на сегодняшний день компания открыта к сотрудничеству как с российскими, так и с зарубежными операторами, также рассматриваются предложения по поводу парома, который бы отвечал заявленным требованиям для организации морского сообщения из олимпийской столицы в Трабзон, заключил Владимиров.

https://ria.ru/20230403/sochi-1862727434.html

https://ria.ru/20240213/pensiya-1927131075.html

трабзон (провинция)

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, трабзон (провинция), сочи, турция