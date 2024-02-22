https://ria.ru/20240222/panda-1928989663.html

Московский метрополитен выпустил тематические брелоки с пандой Катюшей

Московский метрополитен выпустил тематические брелоки с пандой Катюшей - РИА Новости, 22.02.2024

Московский метрополитен выпустил тематические брелоки с пандой Катюшей

Столичный метрополитен выпустил в продажу новые тематические брелоки "Тройка" с изображением панды Катюши из Московского зоопарка, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:32

2024-02-22T14:32

2024-02-22T14:32

общество

россия

максим ликсутов

московский метрополитен

московский зоопарк

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичный метрополитен выпустил в продажу новые тематические брелоки "Тройка" с изображением панды Катюши из Московского зоопарка, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Московский метрополитен выпустил новые брелоки "Тройка", они посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды. Приобрести их можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине", - рассказал Ликсутов. Отмечается, что ранее столичный метрополитен выпустил 3 тематические карты "Тройка", которые посвятили панде Катюше.

https://ria.ru/20240213/panda-1927069947.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, максим ликсутов , московский метрополитен, московский зоопарк