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Московский метрополитен выпустил тематические брелоки с пандой Катюшей - РИА Новости, 22.02.2024
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14:32 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/panda-1928989663.html
Московский метрополитен выпустил тематические брелоки с пандой Катюшей
Московский метрополитен выпустил тематические брелоки с пандой Катюшей - РИА Новости, 22.02.2024
Московский метрополитен выпустил тематические брелоки с пандой Катюшей
Столичный метрополитен выпустил в продажу новые тематические брелоки "Тройка" с изображением панды Катюши из Московского зоопарка, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:32
2024-02-22T14:32
общество
россия
максим ликсутов
московский метрополитен
московский зоопарк
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичный метрополитен выпустил в продажу новые тематические брелоки "Тройка" с изображением панды Катюши из Московского зоопарка, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Московский метрополитен выпустил новые брелоки "Тройка", они посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды. Приобрести их можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине", - рассказал Ликсутов. Отмечается, что ранее столичный метрополитен выпустил 3 тематические карты "Тройка", которые посвятили панде Катюше.
https://ria.ru/20240213/panda-1927069947.html
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общество, россия, максим ликсутов , московский метрополитен, московский зоопарк
Общество, Россия, Максим Ликсутов , Московский метрополитен, Московский зоопарк
Московский метрополитен выпустил тематические брелоки с пандой Катюшей

Московский метрополитен выпустил тематические брелоки "Тройка" с пандой Катюшей

© Дептранс Москвы/TelegramТематические брелоки "Тройка" с изображением панды Катюши из Московского зоопарка, выпущенные Московским метрополитеном
Тематические брелоки Тройка с изображением панды Катюши из Московского зоопарка, выпущенные Московским метрополитеном
© Дептранс Москвы/Telegram
Тематические брелоки "Тройка" с изображением панды Катюши из Московского зоопарка, выпущенные Московским метрополитеном
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичный метрополитен выпустил в продажу новые тематические брелоки "Тройка" с изображением панды Катюши из Московского зоопарка, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Московский метрополитен выпустил новые брелоки "Тройка", они посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды. Приобрести их можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине", - рассказал Ликсутов.
Отмечается, что ранее столичный метрополитен выпустил 3 тематические карты "Тройка", которые посвятили панде Катюше.
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Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой
13 февраля, 14:00
 
ОбществоРоссияМаксим ЛиксутовМосковский метрополитенМосковский зоопарк
 
 
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