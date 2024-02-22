"Красиво подколол". На Западе восхитились ответом Путина на выпад Байдена
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Западные пользователи социальной сети X оценили ответ президента России Владимира Путина на оскорбительный выпад американского коллеги Джо Байдена.
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"Красиво он его подколол", — написал участник дискуссии.
"Это был очень адекватный, я бы даже сказал блестящий ответ", — отметили в комментариях.
"Мир никогда не услышит, как Путин оскорбляет Байдена, потому что у Путина есть манеры", — напомнил пользователь.
"Путин очень тонко троллит", — заметили участники беседы.
"Ну, это Байден в любой день недели. Незрелый, избалованный, невоспитанный мальчишка. Еще и с деменцией", — написали в чате.
Сегодня Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".
Российский лидер назвал оскорбительное высказывание Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нем. Путин напомнил, что на прошлой неделе на вопрос о том, кто лучше для России из возможных президентов США — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, он ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. По его словам, в Москве понимают, что сейчас происходит в США с внутриполитической точки зрения. Путин отметил, что Байден не может просто сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".