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"Красиво подколол". На Западе восхитились ответом Путина на выпад Байдена - РИА Новости, 22.02.2024
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20:39 22.02.2024 (обновлено: 20:40 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/otvet-1929073842.html
"Красиво подколол". На Западе восхитились ответом Путина на выпад Байдена
"Красиво подколол". На Западе восхитились ответом Путина на выпад Байдена - РИА Новости, 22.02.2024
"Красиво подколол". На Западе восхитились ответом Путина на выпад Байдена
Западные пользователи социальной сети X оценили ответ президента России Владимира Путина на оскорбительный выпад американского коллеги Джо Байдена. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T20:39
2024-02-22T20:40
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Западные пользователи социальной сети X оценили ответ президента России Владимира Путина на оскорбительный выпад американского коллеги Джо Байдена."Красиво он его подколол", — написал участник дискуссии."Это был очень адекватный, я бы даже сказал блестящий ответ", — отметили в комментариях."Мир никогда не услышит, как Путин оскорбляет Байдена, потому что у Путина есть манеры", — напомнил пользователь."Путин очень тонко троллит", — заметили участники беседы."Ну, это Байден в любой день недели. Незрелый, избалованный, невоспитанный мальчишка. Еще и с деменцией", — написали в чате.Сегодня Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".Российский лидер назвал оскорбительное высказывание Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нем. Путин напомнил, что на прошлой неделе на вопрос о том, кто лучше для России из возможных президентов США — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, он ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. По его словам, в Москве понимают, что сейчас происходит в США с внутриполитической точки зрения. Путин отметил, что Байден не может просто сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".
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политика, сша, россия, владимир путин, джо байден, дональд трамп
Политика, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп

"Красиво подколол". На Западе восхитились ответом Путина на выпад Байдена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Западные пользователи социальной сети X оценили ответ президента России Владимира Путина на оскорбительный выпад американского коллеги Джо Байдена.
«
"Красиво он его подколол", — написал участник дискуссии.
"Это был очень адекватный, я бы даже сказал блестящий ответ", — отметили в комментариях.
"Мир никогда не услышит, как Путин оскорбляет Байдена, потому что у Путина есть манеры", — напомнил пользователь.
"Путин очень тонко троллит", — заметили участники беседы.
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"Ну, это Байден в любой день недели. Незрелый, избалованный, невоспитанный мальчишка. Еще и с деменцией", — написали в чате.
Сегодня Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".
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Российский лидер назвал оскорбительное высказывание Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нем. Путин напомнил, что на прошлой неделе на вопрос о том, кто лучше для России из возможных президентов США — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, он ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. По его словам, в Москве понимают, что сейчас происходит в США с внутриполитической точки зрения. Путин отметил, что Байден не может просто сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".
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