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В Европе теряют веру в победу Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 22.02.2024
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12:15 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/orban-1928939575.html
В Европе теряют веру в победу Украины, заявил Орбан
В Европе теряют веру в победу Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 22.02.2024
В Европе теряют веру в победу Украины, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании партии "Фидес" заявил, что поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:15
2024-02-22T12:15
в мире
виктор орбан
венгрия
украина
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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании партии "Фидес" заявил, что поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы, постепенно там уже никто не верит в возможность Киева победить в конфликте, сообщает венгерская газета Magyar Nemzet. "Премьер-министр, как и раньше, подчеркнул необходимость перемен в Брюсселе... Война не заканчивается, Европа несет все более тяжелый груз, потому что в Америке финансовая поддержка Украины сокращается из-за споров вокруг президентских выборов. У поддержки украинцев огромная политическая цена. По всей Европе восстают фермеры, и постепенно никто не верит в победу украинцев", - говорится в сообщении. Орбан также высказал мнение, что международная обстановка в 2024 году может сильно измениться по итогам выборов в Европарламент и президентских выборов в США. Премьер-министр Венгрии не раз заявлял, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой". Венгерский премьер также признавался, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отмечал, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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в мире, виктор орбан, венгрия, украина
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Украина
В Европе теряют веру в победу Украины, заявил Орбан

Орбан: в Европе все меньше верят в способность Украины победить в конфликте

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании партии "Фидес" заявил, что поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы, постепенно там уже никто не верит в возможность Киева победить в конфликте, сообщает венгерская газета Magyar Nemzet.
"Премьер-министр, как и раньше, подчеркнул необходимость перемен в Брюсселе... Война не заканчивается, Европа несет все более тяжелый груз, потому что в Америке финансовая поддержка Украины сокращается из-за споров вокруг президентских выборов. У поддержки украинцев огромная политическая цена. По всей Европе восстают фермеры, и постепенно никто не верит в победу украинцев", - говорится в сообщении.
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"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
Вчера, 09:50
Орбан также высказал мнение, что международная обстановка в 2024 году может сильно измениться по итогам выборов в Европарламент и президентских выборов в США.
Премьер-министр Венгрии не раз заявлял, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой". Венгерский премьер также признавался, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отмечал, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей.
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