В Европе теряют веру в победу Украины, заявил Орбан
Орбан: в Европе все меньше верят в способность Украины победить в конфликте
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании партии "Фидес" заявил, что поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы, постепенно там уже никто не верит в возможность Киева победить в конфликте, сообщает венгерская газета Magyar Nemzet.
"Премьер-министр, как и раньше, подчеркнул необходимость перемен в Брюсселе... Война не заканчивается, Европа несет все более тяжелый груз, потому что в Америке финансовая поддержка Украины сокращается из-за споров вокруг президентских выборов. У поддержки украинцев огромная политическая цена. По всей Европе восстают фермеры, и постепенно никто не верит в победу украинцев", - говорится в сообщении.
Орбан также высказал мнение, что международная обстановка в 2024 году может сильно измениться по итогам выборов в Европарламент и президентских выборов в США.
Премьер-министр Венгрии не раз заявлял, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой". Венгерский премьер также признавался, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отмечал, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей.