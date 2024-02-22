https://ria.ru/20240222/orban-1928939575.html

В Европе теряют веру в победу Украины, заявил Орбан

В Европе теряют веру в победу Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 22.02.2024

В Европе теряют веру в победу Украины, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании партии "Фидес" заявил, что поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:15

2024-02-22T12:15

2024-02-22T12:15

в мире

виктор орбан

венгрия

украина

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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании партии "Фидес" заявил, что поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы, постепенно там уже никто не верит в возможность Киева победить в конфликте, сообщает венгерская газета Magyar Nemzet. "Премьер-министр, как и раньше, подчеркнул необходимость перемен в Брюсселе... Война не заканчивается, Европа несет все более тяжелый груз, потому что в Америке финансовая поддержка Украины сокращается из-за споров вокруг президентских выборов. У поддержки украинцев огромная политическая цена. По всей Европе восстают фермеры, и постепенно никто не верит в победу украинцев", - говорится в сообщении. Орбан также высказал мнение, что международная обстановка в 2024 году может сильно измениться по итогам выборов в Европарламент и президентских выборов в США. Премьер-министр Венгрии не раз заявлял, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой". Венгерский премьер также признавался, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отмечал, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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венгрия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор орбан, венгрия, украина