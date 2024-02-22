https://ria.ru/20240222/opera-1928933536.html

Автор оперной постановки в США: успеха добились благодаря русской культуре

Автор оперной постановки в США: успеха добились благодаря русской культуре - РИА Новости, 22.02.2024

Автор оперной постановки в США: успеха добились благодаря русской культуре

Автор оперы "Большой заплыв", премьера которой состоялась в американской "Хьюстон Гранд Опера", Мейлина Цуй Янчинова рассказала РИА Новости, что добилась... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:48

2024-02-22T11:48

2024-02-22T11:48

религия

культура

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Автор оперы "Большой заплыв", премьера которой состоялась в американской "Хьюстон Гранд Опера", Мейлина Цуй Янчинова рассказала РИА Новости, что добилась творческих успехов, в том числе в музыкальных кругах в США, благодаря богатству русской культуры. Премьера оперы "Большой заплыв" состоялась в воскресенье при участии Азиатского центра Техаса. В ее основу положен сюжет о 12 знаках зодиака, которые в процессе жестокой конкуренции за право быть первым приходят к пониманию, что наиболее важным является мирное сосуществование, забота и поддержка друг друга. "Я родилась в Казахстане в мусульманской семье, мои родители дунгане (китайцы, исповедующие ислам – ред.), выросла в Гонконге и окончила музыкальные школы в разных странах. Своему успеху, в том числе в "Хьюстон Гранд Опера", я обязана русскому языку, который я очень хорошо знаю, а также русской культуре. Она очень сильно повлияла на меня. Чайковский, Мусоргский, Стравинский, Рахманинов, Прокофьев – это любимые композиторы. Именно русская школа классической музыки и постановок сформировали в моем сознании то, что я показала в "Хьюстон Гранд Опера", - рассказала Янчинова. По ее словам, новизна постановки состоит в том, что она намеренно пересекает и стирает границы между традиционным и современным, восточным и западным, классическим и неклассическим. "Сегодня важно донести идеи мира, гармонии и добрососедства, и это крайне актуально для нашего непростого времени, сопряженного со многими противоречиями и противостояниями. И именно этому учит русская школа классической оперы", - пояснила Янчинова. Она также добавила, что очень любит советские фильмы. "Такие ленты, как "Ирония судьбы", "Джентльмены удачи", "Москва слезам не верит", которые я пересматривала десятки раз и только на русском языке, тоже повлияли на мое мировоззрение и творчество. Это великое кино и великая культура", - заключила Янчинова.

https://ria.ru/20240207/vystuplenie-1925943360.html

https://radiosputnik.ru/20240220/1928360593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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религия, культура