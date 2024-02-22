https://ria.ru/20240222/oge-1929088214.html

ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания

ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания - РИА Новости, 22.02.2024

ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания

Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T23:12

2024-02-22T23:12

2024-02-22T23:13

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России. Ранее Минпросвещения РФ предложило увеличить общее число часов, отведенных на изучение истории в школах, с 340 до 476 часов за счет обновления обществознания - количество часов на изучение этого предмета предлагается сократить со 136 до 34, изучать его будут с девятого класса, а не с шестого. "Трудностей в сдаче ОГЭ в 9 классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс за счет интегрирования содержания учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в учебный курс "История нашего края", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)