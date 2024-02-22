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ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания - РИА Новости, 22.02.2024
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23:12 22.02.2024 (обновлено: 23:13 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/oge-1929088214.html
ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания
ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания - РИА Новости, 22.02.2024
ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания
Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T23:12
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России. Ранее Минпросвещения РФ предложило увеличить общее число часов, отведенных на изучение истории в школах, с 340 до 476 часов за счет обновления обществознания - количество часов на изучение этого предмета предлагается сократить со 136 до 34, изучать его будут с девятого класса, а не с шестого. "Трудностей в сдаче ОГЭ в 9 классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс за счет интегрирования содержания учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в учебный курс "История нашего края", - говорится в сообщении.
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания

Минпросвещения: обновленные уроки истории и обществознания не усложнят сдачу ОГЭ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Школьница во время дистанционного обучения дома. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.
Ранее Минпросвещения РФ предложило увеличить общее число часов, отведенных на изучение истории в школах, с 340 до 476 часов за счет обновления обществознания - количество часов на изучение этого предмета предлагается сократить со 136 до 34, изучать его будут с девятого класса, а не с шестого.
"Трудностей в сдаче ОГЭ в 9 классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс за счет интегрирования содержания учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в учебный курс "История нашего края", - говорится в сообщении.
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