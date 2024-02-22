https://ria.ru/20240222/oge-1929088214.html
ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания
ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания - РИА Новости, 22.02.2024
ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания
Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T23:12
2024-02-22T23:12
2024-02-22T23:13
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571375141_0:51:3026:1753_1920x0_80_0_0_0fec47e45beec8dd36f6c9020048b8fc.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России. Ранее Минпросвещения РФ предложило увеличить общее число часов, отведенных на изучение истории в школах, с 340 до 476 часов за счет обновления обществознания - количество часов на изучение этого предмета предлагается сократить со 136 до 34, изучать его будут с девятого класса, а не с шестого. "Трудностей в сдаче ОГЭ в 9 классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс за счет интегрирования содержания учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в учебный курс "История нашего края", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571375141_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82e1b035174ce31451b0fc9f4f5529cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания
Минпросвещения: обновленные уроки истории и обществознания не усложнят сдачу ОГЭ
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.
Ранее Минпросвещения РФ предложило увеличить общее число часов, отведенных на изучение истории в школах, с 340 до 476 часов за счет обновления обществознания - количество часов на изучение этого предмета предлагается сократить со 136 до 34, изучать его будут с девятого класса, а не с шестого.
"Трудностей в сдаче ОГЭ в 9 классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс за счет интегрирования содержания учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в учебный курс "История нашего края", - говорится в сообщении.
Восток побеждает потому, что знает историю