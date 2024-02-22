https://ria.ru/20240222/obstrel-1929071687.html
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые - РИА Новости, 22.02.2024
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые
Украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом при обстреле Кировского района Донецка, три человека получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T20:27
2024-02-22T20:27
2024-02-22T20:36
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
вооруженные силы украины
в мире
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом при обстреле Кировского района Донецка, три человека получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Кировского района произошло прямое попадание в квартиру девятиэтажного дома в микрорайоне Текстильщик. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя, анкетные данные которых уточняются", - говорится в сообщении мэра.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ вели массивный обстрел Донецка и выпустили за день не менее 40 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые
Кулемзин: украинский снаряд попал в жилой дом в Донецке, пострадали три человека