https://ria.ru/20240222/obstrel-1929071687.html

Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые

Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые - РИА Новости, 22.02.2024

Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые

Украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом при обстреле Кировского района Донецка, три человека получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T20:27

2024-02-22T20:27

2024-02-22T20:36

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

вооруженные силы украины

в мире

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом при обстреле Кировского района Донецка, три человека получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Кировского района произошло прямое попадание в квартиру девятиэтажного дома в микрорайоне Текстильщик. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя, анкетные данные которых уточняются", - говорится в сообщении мэра.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ вели массивный обстрел Донецка и выпустили за день не менее 40 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

донецк

кировский район

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, кировский район, украина, вооруженные силы украины, в мире, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецкая народная республика