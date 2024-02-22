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Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 22.02.2024 (обновлено: 20:36 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/obstrel-1929071687.html
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые - РИА Новости, 22.02.2024
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые
Украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом при обстреле Кировского района Донецка, три человека получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T20:27
2024-02-22T20:36
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
вооруженные силы украины
в мире
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом при обстреле Кировского района Донецка, три человека получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Кировского района произошло прямое попадание в квартиру девятиэтажного дома в микрорайоне Текстильщик. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя, анкетные данные которых уточняются", - говорится в сообщении мэра.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ вели массивный обстрел Донецка и выпустили за день не менее 40 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
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кировский район
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донецк, кировский район, украина, вооруженные силы украины, в мире, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке, есть раненые

Кулемзин: украинский снаряд попал в жилой дом в Донецке, пострадали три человека

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом при обстреле Кировского района Донецка, три человека получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"При обстреле Кировского района произошло прямое попадание в квартиру девятиэтажного дома в микрорайоне Текстильщик. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя, анкетные данные которых уточняются", - говорится в сообщении мэра.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ вели массивный обстрел Донецка и выпустили за день не менее 40 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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