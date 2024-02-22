https://ria.ru/20240222/obstrel-1928896899.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.02.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток десять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:54
2024-02-22T09:54
2024-02-22T10:11
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток десять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:20 – населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм. <…> 01:45 – населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм", — уточнили в ведомстве.Кроме того, в 6:30 по тому же району Горловки выпустили еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Куйбышевский район находится на западе Донецка, Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240221/ataki-1928746298.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ с начала дня выпустили десять снарядов по Донецку и Горловке