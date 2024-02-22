https://ria.ru/20240222/obstrel-1928896899.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.02.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток десять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:54

2024-02-22T09:54

2024-02-22T10:11

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток десять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:20 – населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм. <…> 01:45 – населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм", — уточнили в ведомстве.Кроме того, в 6:30 по тому же району Горловки выпустили еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Куйбышевский район находится на западе Донецка, Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240221/ataki-1928746298.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, происшествия