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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 22.02.2024 (обновлено: 10:11 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/obstrel-1928896899.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.02.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток десять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:54
2024-02-22T10:11
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток десять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. &quot;После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:20 – населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм. &lt;…&gt; 01:45 – населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм&quot;, — уточнили в ведомстве.Кроме того, в 6:30 по тому же району Горловки выпустили еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Куйбышевский район находится на западе Донецка, Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ с начала дня выпустили десять снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток десять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:20 – населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм. <…> 01:45 – населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм", — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, в 6:30 по тому же району Горловки выпустили еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Куйбышевский район находится на западе Донецка, Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтиролПроисшествия
 
 
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