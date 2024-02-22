https://ria.ru/20240222/novatek-1929010567.html
Члены совета директоров "Новатэк" включены в санкционный список Британии
Члены совета директоров "Новатэк" включены в санкционный список Британии - РИА Новости, 22.02.2024
Члены совета директоров "Новатэк" включены в санкционный список Британии
Ряд членов совета директоров компании "Новатэк" были внесены в обновленный санкционный список Великобритании, следует из документа, опубликованного на сайте... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ряд членов совета директоров компании "Новатэк" были внесены в обновленный санкционный список Великобритании, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. В списке новых санкций фигурируют имена следующих лиц, представленных как члены совета директоров компании: Алексей Витальевич Орел, Виктор Геннадьевич Нестеренко, Валерий Анатольевич Крюков, Ирина Вернеровна Гайда, Лев Владимирович Феодосьев. Кроме того, в него вошел председатель совета директоров Александр Егорович Наталенко.
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великобритания, новатэк, в мире
Великобритания, Новатэк, В мире
Члены совета директоров "Новатэк" включены в санкционный список Британии
Британия ввела санкции против членов совета директоров "Новатэка"
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ряд членов совета директоров компании "Новатэк" были внесены в обновленный санкционный список Великобритании, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
В списке новых санкций фигурируют имена следующих лиц, представленных как члены совета директоров компании: Алексей Витальевич Орел, Виктор Геннадьевич Нестеренко, Валерий Анатольевич Крюков, Ирина Вернеровна Гайда, Лев Владимирович Феодосьев. Кроме того, в него вошел председатель совета директоров Александр Егорович Наталенко.
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