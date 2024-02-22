https://ria.ru/20240222/novatek-1929010567.html

Члены совета директоров "Новатэк" включены в санкционный список Британии

Члены совета директоров "Новатэк" включены в санкционный список Британии - РИА Новости, 22.02.2024

Члены совета директоров "Новатэк" включены в санкционный список Британии

Ряд членов совета директоров компании "Новатэк" были внесены в обновленный санкционный список Великобритании, следует из документа, опубликованного на сайте... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:00

2024-02-22T16:00

2024-02-22T16:50

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ряд членов совета директоров компании "Новатэк" были внесены в обновленный санкционный список Великобритании, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. В списке новых санкций фигурируют имена следующих лиц, представленных как члены совета директоров компании: Алексей Витальевич Орел, Виктор Геннадьевич Нестеренко, Валерий Анатольевич Крюков, Ирина Вернеровна Гайда, Лев Владимирович Феодосьев. Кроме того, в него вошел председатель совета директоров Александр Егорович Наталенко.

https://ria.ru/20240222/yaponiya-1928879598.html

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великобритания, новатэк, в мире