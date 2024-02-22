https://ria.ru/20240222/nedvizhimost-1929090342.html

Власти США подали иск об изъятии недвижимости якобы российского бизнесмена

Власти США подали иск об изъятии недвижимости якобы российского бизнесмена - РИА Новости, 22.02.2024

Власти США подали иск об изъятии недвижимости якобы российского бизнесмена

Власти США подали иск о конфискации недвижимости в Майами, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Виктору Перевалову, сообщает американский минюст. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T23:40

2024-02-22T23:40

2024-02-22T23:40

жилье

сша

майами

флорида

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти США подали иск о конфискации недвижимости в Майами, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Виктору Перевалову, сообщает американский минюст. "Сегодня (в четверг) Соединенные Штаты подали иск о конфискации имущества в Южном округе Флориды, утверждая, что два кондоминиума в Бэл-Харборе подлежат конфискации на основании нарушений Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), санкций минфина и федеральных законов об отмывании денег", - говорится в документе. Как отмечается, речь идет о недвижимости стоимостью 2,5 миллиона долларов. Минюст утверждает, что передача прав собственности на эту недвижимости произошла с нарушением санкций против Перевалова.

https://ria.ru/20240222/aktivy-1929065377.html

сша

майами

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, сша, майами, флорида