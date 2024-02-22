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Власти США подали иск об изъятии недвижимости якобы российского бизнесмена
Власти США подали иск об изъятии недвижимости якобы российского бизнесмена - РИА Новости, 22.02.2024
Власти США подали иск об изъятии недвижимости якобы российского бизнесмена
Власти США подали иск о конфискации недвижимости в Майами, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Виктору Перевалову, сообщает американский минюст. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T23:40
2024-02-22T23:40
2024-02-22T23:40
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти США подали иск о конфискации недвижимости в Майами, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Виктору Перевалову, сообщает американский минюст. "Сегодня (в четверг) Соединенные Штаты подали иск о конфискации имущества в Южном округе Флориды, утверждая, что два кондоминиума в Бэл-Харборе подлежат конфискации на основании нарушений Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), санкций минфина и федеральных законов об отмывании денег", - говорится в документе. Как отмечается, речь идет о недвижимости стоимостью 2,5 миллиона долларов. Минюст утверждает, что передача прав собственности на эту недвижимости произошла с нарушением санкций против Перевалова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, сша, майами, флорида
Жилье, США, Майами, Флорида
Власти США подали иск об изъятии недвижимости якобы российского бизнесмена
Минюст США подал иск о конфискации имущества в Майами якобы бизнесмена из России