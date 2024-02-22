https://ria.ru/20240222/nato-1928926147.html

НАТО может создавать ударные группировки под видом учений, заявили в Минске

НАТО может создавать ударные группировки под видом учений, заявили в Минске - РИА Новости, 22.02.2024

НАТО может создавать ударные группировки под видом учений, заявили в Минске

Под видом учений НАТО у белорусских границ могут создаваться ударные группировки, ответ Минска на это может быть адекватным, заявил министр обороны Белоруссии... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:24

2024-02-22T11:24

2024-02-22T11:24

белоруссия

виктор хренин

безопасность

нато

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Под видом учений НАТО у белорусских границ могут создаваться ударные группировки, ответ Минска на это может быть адекватным, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24". "Фиксируем активное перемещение. Задача главнокомандующим поставлена - не проспать. Ведь под видом учений могут создаваться ударные группировки Это самая главная для нас задача - видеть, создаются ли эти группировки или нет. В рамках учений, которые они заявили, у них сейчас происходит этап создания группировок. На какие полигоны они приходят, их состав, внимательно оцениваем и наблюдаем дальше. Если это действительно начнет превращаться в создание более мощных группировок или еще чего-то, будет ответная реакция конечно с нашей стороны", - сказал он. Хренин уточнил, что ответ будет "максимально адекватным". Ранее начальник генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич сообщил, что армия Белоруссии в период учений НАТО "Защитник" будет наращивать возможности по разведке для контроля ситуации на сопредельной территории и в сопредельном воздушном пространстве.

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html

белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, виктор хренин, безопасность, нато