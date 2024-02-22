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Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024
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05:11 22.02.2024 (обновлено: 07:05 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/nato-1928873679.html
Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО, заявил Медведчук
Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024
Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО, заявил Медведчук
Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО: это непонимание того, что может ждать мировой правопорядок, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:11
2024-02-22T07:05
в мире
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виктор янукович
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО: это непонимание того, что может ждать мировой правопорядок, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук по случаю десятилетия госпереворота на Украине."Украина, как говорится, промахнулась, причем очень серьезно, когда избрала курс в НАТО, когда избрала курс на движение в Европу, когда избрала курс на игнорирование минских соглашений", - сказал он.По словам Медведчука, "все это привело к тому, что сегодня происходит". "Это примитивность, ограниченность власти, непонимание того, что может ждать страну людей и мировой правопорядок", - отметил он.Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240222/kiev-1928870232.html
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в мире, украина, европа, виктор медведчук, виктор янукович, виталий захарченко, нато, оон
В мире, Украина, Европа, Виктор Медведчук, Виктор Янукович, Виталий Захарченко, НАТО, ООН
Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО, заявил Медведчук

Медведчук: Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО: это непонимание того, что может ждать мировой правопорядок, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук по случаю десятилетия госпереворота на Украине.
"Украина, как говорится, промахнулась, причем очень серьезно, когда избрала курс в НАТО, когда избрала курс на движение в Европу, когда избрала курс на игнорирование минских соглашений", - сказал он.
Медведчук о перевороте в Киеве 10 лет назад - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Медведчук: киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем
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По словам Медведчука, "все это привело к тому, что сегодня происходит". "Это примитивность, ограниченность власти, непонимание того, что может ждать страну людей и мировой правопорядок", - отметил он.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Майдан - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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В миреУкраинаЕвропаВиктор МедведчукВиктор ЯнуковичВиталий ЗахарченкоНАТОООН
 
 
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