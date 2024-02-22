https://ria.ru/20240222/nato-1928873679.html

Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО, заявил Медведчук

Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024

Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО, заявил Медведчук

Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО: это непонимание того, что может ждать мировой правопорядок, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:11

2024-02-22T05:11

2024-02-22T07:05

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО: это непонимание того, что может ждать мировой правопорядок, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук по случаю десятилетия госпереворота на Украине."Украина, как говорится, промахнулась, причем очень серьезно, когда избрала курс в НАТО, когда избрала курс на движение в Европу, когда избрала курс на игнорирование минских соглашений", - сказал он.По словам Медведчука, "все это привело к тому, что сегодня происходит". "Это примитивность, ограниченность власти, непонимание того, что может ждать страну людей и мировой правопорядок", - отметил он.Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240222/kiev-1928870232.html

https://ria.ru/20240222/maydan-1928871099.html

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в мире, украина, европа, виктор медведчук, виктор янукович, виталий захарченко, нато, оон