https://ria.ru/20240222/nalogi-1929068593.html

Правительство одобрило возврат упрощенного налогообложения для ювелиров

Правительство одобрило возврат упрощенного налогообложения для ювелиров - РИА Новости, 22.02.2024

Правительство одобрило возврат упрощенного налогообложения для ювелиров

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о возвращении с 1 января 2024 года прав на применение упрощенной системы... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T20:03

2024-02-22T20:03

2024-02-22T21:43

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о возвращении с 1 января 2024 года прав на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) для ювелиров, работающих с серебром, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "Законопроект поддержан на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) правительства с учетом доработки. Принятие документа позволит организациям и ИП по производству и/или продаже ювелирных изделий из серебра применять УСН. Тем организациям и ИП, которые изъявят желание перейти на него с 1 января 2024, необходимо будет уведомить налоговый орган о своем переходе до 31 марта 2024 года. Право применять патент и автоматизированный УСН (АУСН) предполагается предоставить с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. Поскольку компании, которые переходят на УСН, освобождаются от уплаты НДС, законопроектом предусмотрен порядок по восстановлению сумм НДС, принятых ранее к вычету, в том числе по закупленному, но не реализованному товару или сырью. "Это позволит избежать сложностей для налогоплательщиков по расчету НДС за период с 1 января 2024 года до момента подачи уведомления о переходе на УСН", - пояснили в министерстве. Замминистра финансов Алексей Сазанов в октябре прошлого года, комментируя проблемы ювелиров, работающих с серебром, говорил, что Минфин России работает над изменениями в налоговых режимах для них и надеется, что с 1 января 2024 года эти изменения вступят в силу. Специальные налоговые режимы для ювелирной отрасли, включая упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения (ПСН), перестали действовать в России с 1 января 2023 года. Сазанов пояснял, что отмена УСН для ювелиров была связана с отменой НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Соответствующий закон был принят в марте 2022 года.Для многих ювелиров, работающих с серебром, проблемой стала административная нагрузка, которая ложится на малые предприятия при работе на общей системе налогообложения (ОСНО) - необходимость вести полноценный бухгалтерский учет, который не требуется при работе на специальных налоговых режимах, отмечает исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. "В условиях, когда субъекты МСП в ювелирной сфере вынуждены сегодня использовать общую систему налогообложения, возможность применения специальных налоговых режимов при работе с ювелирными и другими изделиями хотя бы только из серебра - это решение вопроса для тех, кому работа на ОСНО представляется неприемлемо сложной", - пояснил Збойков. Кроме того, по его словам, налоговая нагрузка на малый ювелирный бизнес при переходе на ОСНО в первый год работы достигает 30%, что кратно выше налоговой нагрузки у крупного ювелирного бизнеса.

https://ria.ru/20240207/samozanyatost-1808134176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, алексей сазанов, технологии, твой бизнес – новости