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В Москве задержали подростков за повреждение мемориальных табличек - РИА Новости, 22.02.2024
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17:38 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/moskva-1929035810.html
В Москве задержали подростков за повреждение мемориальных табличек
В Москве задержали подростков за повреждение мемориальных табличек - РИА Новости, 22.02.2024
В Москве задержали подростков за повреждение мемориальных табличек
Два подростка задержаны за повреждение мемориальных табличек в парке в Новой Москве, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:38
2024-02-22T17:38
происшествия
россия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Два подростка задержаны за повреждение мемориальных табличек в парке в Новой Москве, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. О случившемся следствие узнало из публикаций прессы: выяснилось, что еще 12-13 февраля двое фигурантов в одном из парков в Новой Москве (СМИ пишут о поселении Сосенское) повредили три мемориальных доски. По данным прессы, доски посвящены выдающимся жителям этих мест, в частности педагогу Коммунарской школы, фронтовику Виктору Кесареву. "Задержаны два подростка 2008 года рождения. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм) и части 2 статьи 167 УК РФ (повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений). Вину они не признали", - сказала Иванова. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали подростков за повреждение мемориальных табличек

СК: в Москве задержали подростков за повреждение мемориальных табличек в парке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Два подростка задержаны за повреждение мемориальных табличек в парке в Новой Москве, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
О случившемся следствие узнало из публикаций прессы: выяснилось, что еще 12-13 февраля двое фигурантов в одном из парков в Новой Москве (СМИ пишут о поселении Сосенское) повредили три мемориальных доски. По данным прессы, доски посвящены выдающимся жителям этих мест, в частности педагогу Коммунарской школы, фронтовику Виктору Кесареву.
"Задержаны два подростка 2008 года рождения. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм) и части 2 статьи 167 УК РФ (повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений). Вину они не признали", - сказала Иванова.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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