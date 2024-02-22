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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы - РИА Новости, 22.02.2024
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12:26 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/moskva-1928944481.html
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы - РИА Новости, 22.02.2024
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии длинных выходных, он сохранится до 25 февраля включительно, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:26
2024-02-22T12:26
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии длинных выходных, он сохранится до 25 февраля включительно, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии Дня защитника Отечества все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, он сохранится до 25 февраля включительно. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц всех структур, оперативного и ремонтного персонала. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении уточняется, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательного гарнизона, почти 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. "Особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Задействуем необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки", - добавили в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии выходных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии длинных выходных, он сохранится до 25 февраля включительно, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии Дня защитника Отечества все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, он сохранится до 25 февраля включительно. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц всех структур, оперативного и ремонтного персонала. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении уточняется, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательного гарнизона, почти 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
"Особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Задействуем необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки", - добавили в сообщении.
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