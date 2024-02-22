https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928957040.html

В Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации на Украине

В Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации на Украине - РИА Новости, 22.02.2024

В Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации на Украине

Листовки против насильственной мобилизации на Украине обнаружили в большом количестве в городе Ржищев под Киевом, на месте сработало самодельное взрывное... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:57

2024-02-22T12:57

2024-02-22T15:35

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Листовки против насильственной мобилизации на Украине обнаружили в большом количестве в городе Ржищев под Киевом, на месте сработало самодельное взрывное устройство, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих товарищей из столичного региона."Утром 15 февраля возле здания городской администрации прозвучал взрыв. Сразу туда приехала полиция, и при осмотре нашли гранаты и листовки. Ситуацию с листовками решили замять и совершенно не давать огласки. Сразу пошел посыл про теракт, заложенное СВУ, рашистов и орков — все стандартно", — сказал собеседник агентства.Украинские силовики сразу же начали поквартирный обход в районе происшествия, опрашивали свидетелей и смотрели камеры видеонаблюдения, но не смогли ничего обнаружить.На листовках, фотографии которых на фоне узнаваемых городских мест Ржищева показал Лебедев, размещены призывы сопротивляться незаконной мобилизации и работникам военкоматов: "Нет варварской мобилизации. Украина не болото" и "Кристину в тюрьму, банду вон!". Подпольщик пояснил, что Кристина — это глава администрации города Кристина Иванова, правлением которой очень недовольны местные жители. "Листовок было напечатано очень много. Жители их находили в подъездах между этажами. На рынках и в городском транспорте. А взрывом пытались привлечь внимание местную власть", — добавил Лебедев. По его словам, администрация Ржищева сделала максимум, чтобы листовки долго не лежали — их убирали в кратчайшие сроки, в том числе привлекая военкоматы. При этом Лебедев подчеркнул, что подполье не имеет отношения к этой акции. По его словам, в украинском обществе растет сопротивление мобилизации, и это происходит во всех городах страны. Лебедев рассказал, что слышал о множестве случаев, когда украинские граждане вершат самосуд над работниками военкоматов по всей республике, а полиция, чтобы не распространялись сведения, не открывает уголовные дела, списывая на бытовые разборки. Но при этом он отметил, что эта информация еще нуждается в подтверждении. Город Ржищев с населением около семи тысяч человек находится в Обуховском районе, в 75 километрах южнее Киева на берегу Каневского водохранилища. В населенных пунктах Украины все чаще проводятся рейды по отлову мужчин для насильственного направления на фронт. При этом попавшие в российский плен мобилизованные ВСУ рассказывают, что их очень плохо готовят к боевым действиям. В украинских соцсетях постоянно появляются видеоролики о том, как граждане пытаются сопротивляться сотрудникам военкоматов, которые для набора мужчин останавливают общественный транспорт и забирают людей прямо оттуда. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Как сообщал в минувшем октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматам приходится призывать людей со средним возрастом 43 года. Кроме того, как писала The New York Times, Киев делает упор на призыв в армию женщин, что говорит об огромных потерях ВСУ.В декабре 2023-го Зеленский сообщил, что к нему обратились из украинского Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, а в начале февраля украинский парламент принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Законопроект, в частности, обязывает граждан от 18 до 60 лет всегда носить военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр