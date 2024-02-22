https://ria.ru/20240222/mishustin-1928939149.html

Мишустин заявил об исторически низких показателях безработицы

Мишустин заявил об исторически низких показателях безработицы - РИА Новости, 22.02.2024

Мишустин заявил об исторически низких показателях безработицы

Уровень безработицы в России даже в условиях санкций удалось вывести на минимальные значения, фактически речь идет об исторических цифрах для этой сферы, заявил РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:14

2024-02-22T12:14

2024-02-22T12:14

россия

михаил мишустин

михаил иванков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уровень безработицы в России даже в условиях санкций удалось вывести на минимальные значения, фактически речь идет об исторических цифрах для этой сферы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Важно, что в условиях санкций удалось не только избежать роста безработицы, но и выйти на ее минимальные значения. Фактически это исторические цифры по безработице, которые на сегодняшний день есть", - заявил Мишустин на встрече с главой Роструда Михаилом Иванковым. Премьер добавил, что этот показатель является и следствием большого числа программ, в том числе по переподготовке кадров. Он подчеркнул, что качество рынка труда и обеспечение возможности для поиска работы должны быть приоритетом работы государства. Мишустин упомянул, что в декабре была принята новая версия закона о занятости, в соответствии с которой Роструд получил дополнительные полномочия в части проверок в этой сфере. Глава кабмина попросил Иванкова рассказать, как служба планирует выстроить свою работу в этой части.

https://ria.ru/20240118/posobie-1728119822.html

https://ria.ru/20240222/bezrabotnye-1599982658.html

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россия, михаил мишустин, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд)