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Мишустин заявил об исторически низких показателях безработицы - РИА Новости, 22.02.2024
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12:14 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/mishustin-1928939149.html
Мишустин заявил об исторически низких показателях безработицы
Мишустин заявил об исторически низких показателях безработицы - РИА Новости, 22.02.2024
Мишустин заявил об исторически низких показателях безработицы
Уровень безработицы в России даже в условиях санкций удалось вывести на минимальные значения, фактически речь идет об исторических цифрах для этой сферы, заявил РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:14
2024-02-22T12:14
россия
михаил мишустин
михаил иванков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уровень безработицы в России даже в условиях санкций удалось вывести на минимальные значения, фактически речь идет об исторических цифрах для этой сферы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Важно, что в условиях санкций удалось не только избежать роста безработицы, но и выйти на ее минимальные значения. Фактически это исторические цифры по безработице, которые на сегодняшний день есть", - заявил Мишустин на встрече с главой Роструда Михаилом Иванковым. Премьер добавил, что этот показатель является и следствием большого числа программ, в том числе по переподготовке кадров. Он подчеркнул, что качество рынка труда и обеспечение возможности для поиска работы должны быть приоритетом работы государства. Мишустин упомянул, что в декабре была принята новая версия закона о занятости, в соответствии с которой Роструд получил дополнительные полномочия в части проверок в этой сфере. Глава кабмина попросил Иванкова рассказать, как служба планирует выстроить свою работу в этой части.
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россия, михаил мишустин, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Россия, Михаил Мишустин, Михаил Иванков, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Мишустин заявил об исторически низких показателях безработицы

Мишустин: России удалось выйти на исторически низкие показатели безработицы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уровень безработицы в России даже в условиях санкций удалось вывести на минимальные значения, фактически речь идет об исторических цифрах для этой сферы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«
"Важно, что в условиях санкций удалось не только избежать роста безработицы, но и выйти на ее минимальные значения. Фактически это исторические цифры по безработице, которые на сегодняшний день есть", - заявил Мишустин на встрече с главой Роструда Михаилом Иванковым.
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Премьер добавил, что этот показатель является и следствием большого числа программ, в том числе по переподготовке кадров. Он подчеркнул, что качество рынка труда и обеспечение возможности для поиска работы должны быть приоритетом работы государства.
Мишустин упомянул, что в декабре была принята новая версия закона о занятости, в соответствии с которой Роструд получил дополнительные полномочия в части проверок в этой сфере. Глава кабмина попросил Иванкова рассказать, как служба планирует выстроить свою работу в этой части.
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