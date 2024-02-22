https://ria.ru/20240222/mishen-1928902368.html

"Это мишень": в ФРГ раскрыли, что Россия подготовила немецкой технике в ВСУ

"Это мишень": в ФРГ раскрыли, что Россия подготовила немецкой технике в ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024

"Это мишень": в ФРГ раскрыли, что Россия подготовила немецкой технике в ВСУ

Российские военные нанесли огневое поражение немецкой БМП Marder беспилотниками "Ланцет", пишет журналист из Германии Юлиан Репке в соцсети Х. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:15

2024-02-22T10:15

2024-02-22T10:37

германия

zala aero

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение немецкой БМП Marder беспилотниками "Ланцет", пишет журналист из Германии Юлиан Репке в соцсети Х."По всей видимости, украинская армия перебросила на передовую подразделение немецких БМП Marder. <…> Это легкая мишень для российских дронов-камикадзе "ZALA Ланцет", — пожаловался он.Репке также подчеркнул, что украинские военные используют западную технику без надлежащей поддержки с воздуха.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. В СВО сегодня активно используют две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические в зависимости от вида поражаемой цели. Для "Ланцетов" типовыми целями в зоне СВО становятся гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.

https://ria.ru/20240221/aviabomby-1928667067.html

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928897975.html

германия

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германия, zala aero