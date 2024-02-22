Рейтинг@Mail.ru
"Это мишень": в ФРГ раскрыли, что Россия подготовила немецкой технике в ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 22.02.2024 (обновлено: 10:37 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/mishen-1928902368.html
"Это мишень": в ФРГ раскрыли, что Россия подготовила немецкой технике в ВСУ
"Это мишень": в ФРГ раскрыли, что Россия подготовила немецкой технике в ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024
"Это мишень": в ФРГ раскрыли, что Россия подготовила немецкой технике в ВСУ
Российские военные нанесли огневое поражение немецкой БМП Marder беспилотниками "Ланцет", пишет журналист из Германии Юлиан Репке в соцсети Х. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:15
2024-02-22T10:37
германия
zala aero
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924510875_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_c1fe02c530ef915400b833ad89241e8c.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение немецкой БМП Marder беспилотниками "Ланцет", пишет журналист из Германии Юлиан Репке в соцсети Х."По всей видимости, украинская армия перебросила на передовую подразделение немецких БМП Marder. &lt;…&gt; Это легкая мишень для российских дронов-камикадзе "ZALA Ланцет", — пожаловался он.Репке также подчеркнул, что украинские военные используют западную технику без надлежащей поддержки с воздуха.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. В СВО сегодня активно используют две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические в зависимости от вида поражаемой цели. Для "Ланцетов" типовыми целями в зоне СВО становятся гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
https://ria.ru/20240221/aviabomby-1928667067.html
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928897975.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924510875_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_0c9c57de070ec3a1f7ee0a31b1b294ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, zala aero
Германия, Zala Aero
"Это мишень": в ФРГ раскрыли, что Россия подготовила немецкой технике в ВСУ

Журналист Репке: немецкие БМП стали легкой мишенью для дронов "Ланцет"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения специальной военной операции
Операторы БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10 к вылету в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Операторы БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение немецкой БМП Marder беспилотниками "Ланцет", пишет журналист из Германии Юлиан Репке в соцсети Х.
"По всей видимости, украинская армия перебросила на передовую подразделение немецких БМП Marder. <…> Это легкая мишень для российских дронов-камикадзе "ZALA Ланцет", — пожаловался он.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
"Им удалось": в Германии забили тревогу из-за российского оружия
21 февраля, 11:07
Репке также подчеркнул, что украинские военные используют западную технику без надлежащей поддержки с воздуха.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. В СВО сегодня активно используют две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические в зависимости от вида поражаемой цели. Для "Ланцетов" типовыми целями в зоне СВО становятся гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Путин смеется": выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал шок в Сети
Вчера, 09:58
 
ГерманияZala Aero
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала