"Это мишень": в ФРГ раскрыли, что Россия подготовила немецкой технике в ВСУ
Журналист Репке: немецкие БМП стали легкой мишенью для дронов "Ланцет"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения специальной военной операции
Операторы БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение немецкой БМП Marder беспилотниками "Ланцет", пишет журналист из Германии Юлиан Репке в соцсети Х.
"По всей видимости, украинская армия перебросила на передовую подразделение немецких БМП Marder. <…> Это легкая мишень для российских дронов-камикадзе "ZALA Ланцет", — пожаловался он.
Репке также подчеркнул, что украинские военные используют западную технику без надлежащей поддержки с воздуха.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. В СВО сегодня активно используют две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические в зависимости от вида поражаемой цели. Для "Ланцетов" типовыми целями в зоне СВО становятся гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.