https://ria.ru/20240222/minprosvescheniya-1929027510.html

Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах

Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах - РИА Новости, 22.02.2024

Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах

Минпросвещения предложило увеличить количество уроков истории в школах, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале проектов... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:08

2024-02-22T17:08

2024-02-22T20:27

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сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Минпросвещения предложило увеличить количество уроков истории в школах, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов."Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476", — говорится в тексте.Сейчас на изучение истории советуют выделять 340 часов.Министерство предложило увеличить с двух до трех часов в неделю изучение истории в 5-8-м классах (при 34 учебных неделях), а в девятых классах отводить на историю по два часа.В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20240220/putin-1928592210.html

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россия, общество, социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)