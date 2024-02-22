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Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах - РИА Новости, 22.02.2024
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17:08 22.02.2024 (обновлено: 20:27 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/minprosvescheniya-1929027510.html
Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах
Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах - РИА Новости, 22.02.2024
Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах
Минпросвещения предложило увеличить количество уроков истории в школах, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале проектов... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:08
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Минпросвещения предложило увеличить количество уроков истории в школах, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов."Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476", — говорится в тексте.Сейчас на изучение истории советуют выделять 340 часов.Министерство предложило увеличить с двух до трех часов в неделю изучение истории в 5-8-м классах (при 34 учебных неделях), а в девятых классах отводить на историю по два часа.В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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россия, общество, социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах

Минпросвещения предложило увеличить изучение истории в школах на 136 часов

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики
Ученики - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Минпросвещения предложило увеличить количество уроков истории в школах, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476", — говорится в тексте.
Сейчас на изучение истории советуют выделять 340 часов.
Министерство предложило увеличить с двух до трех часов в неделю изучение истории в 5-8-м классах (при 34 учебных неделях), а в девятых классах отводить на историю по два часа.
В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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