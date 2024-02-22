https://ria.ru/20240222/migranty-1928968577.html

Медведев призвал жестко наказывать мигрантов за совершенные преступления

Медведев призвал жестко наказывать мигрантов за совершенные преступления - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев призвал жестко наказывать мигрантов за совершенные преступления

Мигранты, совершившие преступления на территории РФ, подлежат жесткой уголовной ответственности, надо взять под контроль прибывающие в страну трудовые ресурсы,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:30

2024-02-22T13:30

2024-02-22T13:30

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мигранты, совершившие преступления на территории РФ, подлежат жесткой уголовной ответственности, надо взять под контроль прибывающие в страну трудовые ресурсы, нужна единая база данных с элементами биометрии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Те, кто совершает преступления на территории России, из мигрантов, подлежат жёсткой уголовной ответственности. В этом никаких сомнений быть не может. Те, кто является законопослушным участником экономических отношений, на самом деле могут приезжать и работать. Мы с вами понимаем, что без этого источника трудовых ресурсов очень часто не прожить. Но что нужно сделать, и вот это, наверное, главное – это поставить всё под контроль. А это можно сделать за счёт цифровых сервисов, которые сейчас активно внедряются. И такая задача поставлена", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Он пояснил, что проблема заключается в том, что некоторые люди въезжают под чужой фамилией - "есть даже такая тема, как трудности транслитерации". "Изменяется одна буква, и мы уже не понимаем, это тот же человек, не тот же человек, есть у него запрет на въезд или нет у него запрета. Вот эту базу нужно всю отцифровать, и тогда ситуация станет гораздо более управляемой", - полагает Медведев. По его словам, вся информация должна находиться в единой универсальной базе с элементами биометрической информации, и это "позволит поставить это под контроль". "Ну и, конечно, практика применения российского административного и уголовного закона тоже должна во всю использоваться. Те, кому сказали в какой-то момент "до свидания", возвращаться уже не должны", - убежден он.

https://ria.ru/20240117/taksi-1921849323.html

https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920388687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, общество