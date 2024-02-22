МИД: чем дольше идет операция ЦАХАЛ, тем меньше шансов спасти заложников
МИД: чем дольше идет операция ЦАХАЛ в Газе, тем меньше шансов спасти заложников
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Чем дольше продолжаются боевые действия в секторе Газа, тем меньше шансов спасти заложников, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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"К сожалению, при поддержке явно американцев израильская армия продолжает боевые действия. Поэтому вот эти вот договоренности – предложение решения очень важных проблем, включая и освобождение заложников, в том числе и российских граждан. Чем дальше продолжается вот эта вот бойня, тем меньше шансов спасти и выручить заложников, чем мы тоже занимаемся и занимались, и хотим продолжать заниматься", - сказал Богданов.
Он отметил, что Москва поддерживает посреднические усилия Катара и Египта в решение палестинского конфликта. "Есть, как мы знаем, такие расписанные по деталям планы, которые представляют и посредники: и катарцы, и египтяне, и мы в контактах с ними. Конечно, я думаю, что это заслуживает поддержки", - добавил замглавы МИД РФ в беседе с РИА Новости на заседании политологической площадки "Хакимовский клуб" в Дипломатической академии МИД РФ в Москве с участием экспертов из России и Саудовской Аравии.
Заседание "Хакимовского клуба" состоялось с участием Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Фонда поддержки исламской культуры.