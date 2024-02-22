https://ria.ru/20240222/mid-1928881126.html

МИД: чем дольше идет операция ЦАХАЛ, тем меньше шансов спасти заложников

МИД: чем дольше идет операция ЦАХАЛ, тем меньше шансов спасти заложников - РИА Новости, 22.02.2024

МИД: чем дольше идет операция ЦАХАЛ, тем меньше шансов спасти заложников

Чем дольше продолжаются боевые действия в секторе Газа, тем меньше шансов спасти заложников, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T07:39

2024-02-22T07:39

2024-02-22T17:24

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катар

михаил богданов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Чем дольше продолжаются боевые действия в секторе Газа, тем меньше шансов спасти заложников, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "К сожалению, при поддержке явно американцев израильская армия продолжает боевые действия. Поэтому вот эти вот договоренности – предложение решения очень важных проблем, включая и освобождение заложников, в том числе и российских граждан. Чем дальше продолжается вот эта вот бойня, тем меньше шансов спасти и выручить заложников, чем мы тоже занимаемся и занимались, и хотим продолжать заниматься", - сказал Богданов. Он отметил, что Москва поддерживает посреднические усилия Катара и Египта в решение палестинского конфликта. "Есть, как мы знаем, такие расписанные по деталям планы, которые представляют и посредники: и катарцы, и египтяне, и мы в контактах с ними. Конечно, я думаю, что это заслуживает поддержки", - добавил замглавы МИД РФ в беседе с РИА Новости на заседании политологической площадки "Хакимовский клуб" в Дипломатической академии МИД РФ в Москве с участием экспертов из России и Саудовской Аравии.Заседание "Хакимовского клуба" состоялось с участием Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Фонда поддержки исламской культуры.

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в мире, россия, москва, катар, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году