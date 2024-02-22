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У Запада нет данных, что произошло с Навальным, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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14:13 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928982792.html
У Запада нет данных, что произошло с Навальным, заявил Медведев
У Запада нет данных, что произошло с Навальным, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
У Запада нет данных, что произошло с Навальным, заявил Медведев
У Запада даже нет данных, что произошло с Алексеем Навальным, предложение называть его именем санкционные пакеты удивительно, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:13
2024-02-22T14:13
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. У Запада даже нет данных, что произошло с Алексеем Навальным, предложение называть его именем санкционные пакеты удивительно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Я бы сказал скорее о другом: как на это отреагировали не у нас в стране, а за границей. Вот тот же самый (глава европейской дипломатии Жозеп) Боррель договорился до того, что нужно санкционные пакеты его именем называть. Это всё выглядит удивительно, поскольку у них нет даже данных ещё о том, что произошло. Тем не менее это всё уже превратилось в политическую программу, это всё превратилось в пропаганду", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о Навальном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928979536.html
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россия, москва, дмитрий медведев, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), нато, ив роше, в мире
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), НАТО, Ив Роше, В мире
У Запада нет данных, что произошло с Навальным, заявил Медведев

Медведев назвал идею назвать именем Навального санкционные пакеты удивительной

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. У Запада даже нет данных, что произошло с Алексеем Навальным, предложение называть его именем санкционные пакеты удивительно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я бы сказал скорее о другом: как на это отреагировали не у нас в стране, а за границей. Вот тот же самый (глава европейской дипломатии Жозеп) Боррель договорился до того, что нужно санкционные пакеты его именем называть. Это всё выглядит удивительно, поскольку у них нет даже данных ещё о том, что произошло. Тем не менее это всё уже превратилось в политическую программу, это всё превратилось в пропаганду", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о Навальном.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального
21 февраля, 07:33
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального
Вчера, 14:04
 
РоссияМоскваДмитрий МедведевДмитрий ПесковМария ЗахароваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)НАТОИв РошеВ мире
 
 
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