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Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального - РИА Новости, 22.02.2024
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14:04 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928979536.html
Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального
Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил посмотреть на счастливое лицо вдовы Алексея Навального: ощущение, что она ждала все эти годы, чтобы... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:04
2024-02-22T14:04
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил посмотреть на счастливое лицо вдовы Алексея Навального: ощущение, что она ждала все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. "Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Но это всё печально, мне кажется, совсем печально", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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общество, дмитрий медведев
Общество, Дмитрий Медведев
Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального

Медведев призвал оценить улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЮлия Навальная
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил посмотреть на счастливое лицо вдовы Алексея Навального: ощущение, что она ждала все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь.
"Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Но это всё печально, мне кажется, совсем печально", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального
21 февраля, 07:33
 
ОбществоДмитрий Медведев
 
 
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