https://ria.ru/20240222/medvedev-1928979536.html

Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального

Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил посмотреть на счастливое лицо вдовы Алексея Навального: ощущение, что она ждала все эти годы, чтобы... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:04

2024-02-22T14:04

2024-02-22T14:04

общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил посмотреть на счастливое лицо вдовы Алексея Навального: ощущение, что она ждала все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. "Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Но это всё печально, мне кажется, совсем печально", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий медведев