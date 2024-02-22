https://ria.ru/20240222/medvedev-1928977952.html

Об информационной гигиене можно подумать, заявил Медведев

Об информационной гигиене можно подумать, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Об информационной гигиене можно подумать, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что над механизмами обеспечения "информационной гигиены" можно подумать, а с мошенниками "надо просто... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:00

2024-02-22T14:00

2024-02-22T14:00

общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что над механизмами обеспечения "информационной гигиены" можно подумать, а с мошенниками "надо просто бороться". Медведев дал интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Его спросили о необходимости совершенствовать систему образования - например объяснять основы "информационной гигиены", чтобы людям легче было противостоять деструктивному контенту. Зампред Совбеза согласился, что мошенникам труднее вести разговор с теми, кто хорошо продвинут в этих сферах, хотя они каждый раз придумывают что-то новое. Однако это, по его мнению, вопрос общего просвещения в цифровой сфере, и молодые люди в этом смысле сейчас гораздо более подкованы, чем старшее поколение. "Образование в этой сфере необходимо, вы правы, но это, знаете, это не просто курсы какие-то, это, мне кажется, общее взросление аудитории... Общество будет взрослеть, это очевидно. Но мы должны общество к этому двигать. Наверное, нужно и в образовании принимать какие-то решения. Я, правда, честно сказать, не очень себе даже представляю, какие", - добавил Медведев. Он полагает, что такой курс, как основы "информационной гигиены", вряд ли будет легко преподавать. "Ещё раз говорю: у современной образованной молодёжи и так есть навыки, а вот кто чаще попадается на удочку – это как раз люди более взрослые, у которых этой информационной гигиены, о которой вы сказали, с детства не было. С мошенниками надо просто бороться. Это абсолютно очевидно", - подчеркнул зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240123/sberbank-1922924151.html

https://ria.ru/20230731/pansionat-1886650048.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий медведев