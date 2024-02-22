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В России не нужна атмосфера доносительства, уверен Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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13:32 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928969130.html
В России не нужна атмосфера доносительства, уверен Медведев
В России не нужна атмосфера доносительства, уверен Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
В России не нужна атмосфера доносительства, уверен Медведев
Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев полагает, что атмосфера доносительства в РФ не нужна, но реагировать на происходящее и сообщать при РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:32
2024-02-22T13:32
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европа
финляндия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев полагает, что атмосфера доносительства в РФ не нужна, но реагировать на происходящее и сообщать при необходимости в спецслужбы и правоохранительные органы в нынешних условиях стоит, и это совершенно нормально. "Атмосфера доносительства не нужна, вы правы. Дух такой не нужно поддерживать. Но реагировать, особенно в ситуации, когда твоя страна воюет, необходимо. И в смысле принятия жёстких законов, и в смысле контроля за тем, что происходит", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Медведев отметил, что "это такая проблема отчасти философская и мировоззренческая". "Я тоже согласен с тем, что атмосфера 1930-х годов нам не нужна, это абсолютно очевидно. С другой стороны, внимание к тому, что происходит, должно быть, иначе этим будут пользоваться враги, те же самые диверсанты, террористы. И я считаю, что об этом сообщать в специальные службы, правоохранительные органы должен любой гражданин. Это совершенно нормально", - сказал он. Медведев добавил, что в этом вопросе "мы далеко не впереди планеты всей", и призвал обратить внимание, какое количество сообщений, сигналов каждый день происходит в Соединённых Штатах Америки, в Европе. "Я был когда-то поражён. В 1990-е годы я поехал в Финляндию, ещё будучи совсем частным лицом с товарищами, тогда не было ни камер на дорогах, ничего. Ну дороги-то хорошие, это не то, что наши дороги той поры, разогнались, километров на 40 превысили норматив, быстро ехали. Через 10 минут нас тормозят. Почему? Подчёркиваю, камер не было, там ничего не замеряли. Какой-то бдительный человек уже позвонил, там вот машина с русскими номерами едет с нарушением правил дорожного движения. Но он был прав. Это мы были не правы. Не надо было с такой скоростью ехать. Не каждое сообщение в правоохранительные органы или в спецслужбы является морально осуждаемым поступком", - сказал он.
https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html
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россия, европа, финляндия, дмитрий медведев, общество
Россия, Европа, Финляндия, Дмитрий Медведев, Общество
В России не нужна атмосфера доносительства, уверен Медведев

Медведев: атмосфера доносительства не нужна, но реагировать на происходящее надо

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев полагает, что атмосфера доносительства в РФ не нужна, но реагировать на происходящее и сообщать при необходимости в спецслужбы и правоохранительные органы в нынешних условиях стоит, и это совершенно нормально.
"Атмосфера доносительства не нужна, вы правы. Дух такой не нужно поддерживать. Но реагировать, особенно в ситуации, когда твоя страна воюет, необходимо. И в смысле принятия жёстких законов, и в смысле контроля за тем, что происходит", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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Медведев отметил, что "это такая проблема отчасти философская и мировоззренческая".
«
"Я тоже согласен с тем, что атмосфера 1930-х годов нам не нужна, это абсолютно очевидно. С другой стороны, внимание к тому, что происходит, должно быть, иначе этим будут пользоваться враги, те же самые диверсанты, террористы. И я считаю, что об этом сообщать в специальные службы, правоохранительные органы должен любой гражданин. Это совершенно нормально", - сказал он.
Медведев добавил, что в этом вопросе "мы далеко не впереди планеты всей", и призвал обратить внимание, какое количество сообщений, сигналов каждый день происходит в Соединённых Штатах Америки, в Европе.
"Я был когда-то поражён. В 1990-е годы я поехал в Финляндию, ещё будучи совсем частным лицом с товарищами, тогда не было ни камер на дорогах, ничего. Ну дороги-то хорошие, это не то, что наши дороги той поры, разогнались, километров на 40 превысили норматив, быстро ехали. Через 10 минут нас тормозят. Почему? Подчёркиваю, камер не было, там ничего не замеряли. Какой-то бдительный человек уже позвонил, там вот машина с русскими номерами едет с нарушением правил дорожного движения. Но он был прав. Это мы были не правы. Не надо было с такой скоростью ехать. Не каждое сообщение в правоохранительные органы или в спецслужбы является морально осуждаемым поступком", - сказал он.
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