https://ria.ru/20240222/medvedev-1928968086.html

Путин во время послания озвучит и предвыборную программу, считает Медведев

Путин во время послания озвучит и предвыборную программу, считает Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Путин во время послания озвучит и предвыборную программу, считает Медведев

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин может озвучить часть идей своей предвыборной программы в ходе послания Федеральному... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:29

2024-02-22T13:29

2024-02-22T13:29

политика

дмитрий медведев

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин может озвучить часть идей своей предвыборной программы в ходе послания Федеральному Собранию РФ, считает замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Часть из них, по сути в таком предвыборном ключе, наверное, он озвучит в ходе произнесения послания в конце этого месяца", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928958305.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий медведев, владимир путин