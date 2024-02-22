https://ria.ru/20240222/medvedev-1928968086.html
Путин во время послания озвучит и предвыборную программу, считает Медведев
Путин во время послания озвучит и предвыборную программу, считает Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Путин во время послания озвучит и предвыборную программу, считает Медведев
Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин может озвучить часть идей своей предвыборной программы в ходе послания Федеральному... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:29
2024-02-22T13:29
2024-02-22T13:29
политика
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин может озвучить часть идей своей предвыборной программы в ходе послания Федеральному Собранию РФ, считает замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Часть из них, по сути в таком предвыборном ключе, наверное, он озвучит в ходе произнесения послания в конце этого месяца", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928958305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, владимир путин
Политика, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Путин во время послания озвучит и предвыборную программу, считает Медведев
Медведев: Путин может озвучить часть предвыборной программы во время послания
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин может озвучить часть идей своей предвыборной программы в ходе послания Федеральному Собранию РФ, считает замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Часть из них, по сути в таком предвыборном ключе, наверное, он озвучит в ходе произнесения послания в конце этого месяца", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Путин сам формирует свою предвыборную программу, заявил Медведев