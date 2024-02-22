https://ria.ru/20240222/medvedev-1928965544.html

Медведев заявил, что у России много друзей

Медведев заявил, что у России много друзей - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев заявил, что у России много друзей

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России много друзей, к их числу можно отнести всех, кто не входит в политическое сословие англо-саксонского... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:24

2024-02-22T13:24

2024-02-22T13:24

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России много друзей, к их числу можно отнести всех, кто не входит в политическое сословие англо-саксонского мира. "Что же касается наших друзей – их много, они живут в разных странах, это обычные люди, их миллионы, сотни миллионов, достаточно посмотреть социальные сети. Это лидеры крупных стран, которые дружески относятся к России. Скажем так, к числу наших друзей, условно, можно отнести всех, кто не относится к политическому сословию англо-саксонского мира", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. "Это очень большое количество стран, их лидеров, не говоря уже про обычных людей. Поэтому здесь всё просто", - добавил он.

https://ria.ru/20230719/druzya-1885093003.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев