https://ria.ru/20240222/medvedev-1928963394.html

Медведев предсказал высокий спрос на российское оружие после СВО

Медведев предсказал высокий спрос на российское оружие после СВО - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев предсказал высокий спрос на российское оружие после СВО

Российская военная техника после завершения специальной военной операции будет пользоваться еще большим спросом на мировых рынках, считает зампредседателя... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:21

2024-02-22T13:21

2024-02-22T13:21

дмитрий медведев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_0:217:2078:1386_1920x0_80_0_0_0c32d5071a7036a13168b480ea5ba412.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская военная техника после завершения специальной военной операции будет пользоваться еще большим спросом на мировых рынках, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Возвращаясь к ОПК, я уверен, что после того, что было сделано, наша военная техника будет пользоваться спросом на мировых рынках еще большим, чем это было до того. Одно дело – просто красивые картинки показывать, а другое дело – реально воевать", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, безопасность