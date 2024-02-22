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Медведев предсказал высокий спрос на российское оружие после СВО - РИА Новости, 22.02.2024
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13:21 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928963394.html
Медведев предсказал высокий спрос на российское оружие после СВО
Медведев предсказал высокий спрос на российское оружие после СВО - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев предсказал высокий спрос на российское оружие после СВО
Российская военная техника после завершения специальной военной операции будет пользоваться еще большим спросом на мировых рынках, считает зампредседателя... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:21
2024-02-22T13:21
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская военная техника после завершения специальной военной операции будет пользоваться еще большим спросом на мировых рынках, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Возвращаясь к ОПК, я уверен, что после того, что было сделано, наша военная техника будет пользоваться спросом на мировых рынках еще большим, чем это было до того. Одно дело – просто красивые картинки показывать, а другое дело – реально воевать", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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дмитрий медведев, безопасность
Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев предсказал высокий спрос на российское оружие после СВО

Медведев: после СВО российское оружие будет пользоваться еще большим спросом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская военная техника после завершения специальной военной операции будет пользоваться еще большим спросом на мировых рынках, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Возвращаясь к ОПК, я уверен, что после того, что было сделано, наша военная техника будет пользоваться спросом на мировых рынках еще большим, чем это было до того. Одно дело – просто красивые картинки показывать, а другое дело – реально воевать", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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