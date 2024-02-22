https://ria.ru/20240222/medvedev-1928962287.html

Медведев рассказал, кого ненавидит

Медведев рассказал, кого ненавидит - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев рассказал, кого ненавидит

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что он ненавидит тех, кого считает врагами России, и разъяснил один из постов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:18

2024-02-22T13:18

2024-02-22T13:18

дмитрий медведев

политика

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что он ненавидит тех, кого считает врагами России, и разъяснил один из постов в своем Telegram-канале. В июне 2022 года Медведев опубликовал сообщение, где разъяснил, почему его посты такие резкие. "Отвечаю – я их ненавижу", - написал он тогда. "Здесь всё просто: ненавижу я тех, кого считаю врагами нашей страны. И сегодня эта категория не виртуальная, не оценочная, а объективная, к сожалению", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240222/relokanty-1928959304.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, политика, россия