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Медведев рассказал, кого ненавидит - РИА Новости, 22.02.2024
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13:18 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928962287.html
Медведев рассказал, кого ненавидит
Медведев рассказал, кого ненавидит - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев рассказал, кого ненавидит
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что он ненавидит тех, кого считает врагами России, и разъяснил один из постов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:18
2024-02-22T13:18
дмитрий медведев
политика
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что он ненавидит тех, кого считает врагами России, и разъяснил один из постов в своем Telegram-канале. В июне 2022 года Медведев опубликовал сообщение, где разъяснил, почему его посты такие резкие. "Отвечаю – я их ненавижу", - написал он тогда. "Здесь всё просто: ненавижу я тех, кого считаю врагами нашей страны. И сегодня эта категория не виртуальная, не оценочная, а объективная, к сожалению", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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Медведев о том, кого он ненавидит
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дмитрий медведев, политика, россия
Дмитрий Медведев, Политика, Россия
Медведев рассказал, кого ненавидит

Медведев заявил, что ненавидит тех, кого считает врагами России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что он ненавидит тех, кого считает врагами России, и разъяснил один из постов в своем Telegram-канале.
В июне 2022 года Медведев опубликовал сообщение, где разъяснил, почему его посты такие резкие. "Отвечаю – я их ненавижу", - написал он тогда.
"Здесь всё просто: ненавижу я тех, кого считаю врагами нашей страны. И сегодня эта категория не виртуальная, не оценочная, а объективная, к сожалению", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Они мерзавцы: Медведев о релокантах, поддерживающих ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Медведев назвал релокантов, поддерживающих ВСУ, мерзавцами
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