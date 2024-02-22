https://ria.ru/20240222/medvedev-1928960422.html

России не нужно обособляться от внешнего интернета, заявил Медведев

России не нужно обособляться от внешнего интернета, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

России не нужно обособляться от внешнего интернета, заявил Медведев

России не нужно обособляться от внешнего интернета, но нужно избирательно блокировать деструктивные и преступные вещи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:09

2024-02-22T13:09

2024-02-22T15:22

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России не нужно обособляться от внешнего интернета, но нужно избирательно блокировать деструктивные и преступные вещи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Значит, начну с того, надо ли нам обособляться. Нет, конечно, и это в современном мире почти нереально. Можно там немножко подкрутить что-то, можно что-то заблокировать, скажем прямо, но полностью обособиться нереально и не нужно. Чем больше таких сегментов возникает, тем больше к ним интерес, это надо понимать. Другой вопрос, что нужно действительно ставить блоки на деструктивные вещи, разрушительные, различного рода преступную активность. Например, с наркотиками теми же. Но это должно быть весьма и весьма избирательно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о том, нужно ли в России блокировать доступ во внешний интернет.

https://ria.ru/20240213/roskomnadzor-1927001020.html

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Медведев: России не нужно обособляться от внешнего интернета России не нужно обособляться от внешнего интернета, но избирательные блоки на деструктивные вещи необходимы, считает Медведев 2024-02-22T13:09 true PT0M41S

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дмитрий медведев, россия