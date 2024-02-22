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России не нужно обособляться от внешнего интернета, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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13:09 22.02.2024 (обновлено: 15:22 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928960422.html
России не нужно обособляться от внешнего интернета, заявил Медведев
России не нужно обособляться от внешнего интернета, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
России не нужно обособляться от внешнего интернета, заявил Медведев
России не нужно обособляться от внешнего интернета, но нужно избирательно блокировать деструктивные и преступные вещи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:09
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дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России не нужно обособляться от внешнего интернета, но нужно избирательно блокировать деструктивные и преступные вещи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Значит, начну с того, надо ли нам обособляться. Нет, конечно, и это в современном мире почти нереально. Можно там немножко подкрутить что-то, можно что-то заблокировать, скажем прямо, но полностью обособиться нереально и не нужно. Чем больше таких сегментов возникает, тем больше к ним интерес, это надо понимать. Другой вопрос, что нужно действительно ставить блоки на деструктивные вещи, разрушительные, различного рода преступную активность. Например, с наркотиками теми же. Но это должно быть весьма и весьма избирательно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о том, нужно ли в России блокировать доступ во внешний интернет.
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Медведев: России не нужно обособляться от внешнего интернета
России не нужно обособляться от внешнего интернета, но избирательные блоки на деструктивные вещи необходимы, считает Медведев
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дмитрий медведев, россия
Дмитрий Медведев, Россия
России не нужно обособляться от внешнего интернета, заявил Медведев

Медведев призвал блокировать деструктивные вещи в интернете

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России не нужно обособляться от внешнего интернета, но нужно избирательно блокировать деструктивные и преступные вещи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Значит, начну с того, надо ли нам обособляться. Нет, конечно, и это в современном мире почти нереально. Можно там немножко подкрутить что-то, можно что-то заблокировать, скажем прямо, но полностью обособиться нереально и не нужно. Чем больше таких сегментов возникает, тем больше к ним интерес, это надо понимать. Другой вопрос, что нужно действительно ставить блоки на деструктивные вещи, разрушительные, различного рода преступную активность. Например, с наркотиками теми же. Но это должно быть весьма и весьма избирательно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о том, нужно ли в России блокировать доступ во внешний интернет.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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Дмитрий МедведевРоссия
 
 
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