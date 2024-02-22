https://ria.ru/20240222/medvedev-1928958305.html

Путин сам формирует свою предвыборную программу, заявил Медведев

Путин сам формирует свою предвыборную программу, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Путин сам формирует свою предвыборную программу, заявил Медведев

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин сам формирует свою предвыборную программу, и она может быть шире, чем программа... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:03

2024-02-22T13:03

2024-02-22T14:11

выборы президента россии — 2024

единая россия

владимир путин

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин сам формирует свою предвыборную программу, и она может быть шире, чем программа "Единой России", ЕР в свою очередь будет готова к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми Путин идёт на выборы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев."Мы всячески стараемся помочь в продвижении нашего кандидата, хотя и так у Владимира Владимировича в этом смысле всё в порядке, он обладает колоссальным авторитетом в нашей стране. Что же касается предвыборной программы, то президент сам её формирует. Более того, я скажу прямо: программа президента может быть шире, чем программа "Единой России". Даже с учётом того, что президента поддерживают не только те, кто голосует за "Единую Россию", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.Медведев подчеркнул, что ЕР будет готова к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми Путин идёт на выборы.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, владимир путин, дмитрий медведев, политика