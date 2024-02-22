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Путин сам формирует свою предвыборную программу, заявил Медведев
Путин сам формирует свою предвыборную программу, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Путин сам формирует свою предвыборную программу, заявил Медведев
Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин сам формирует свою предвыборную программу, и она может быть шире, чем программа... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:03
2024-02-22T13:03
2024-02-22T14:11
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин сам формирует свою предвыборную программу, и она может быть шире, чем программа "Единой России", ЕР в свою очередь будет готова к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми Путин идёт на выборы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев."Мы всячески стараемся помочь в продвижении нашего кандидата, хотя и так у Владимира Владимировича в этом смысле всё в порядке, он обладает колоссальным авторитетом в нашей стране. Что же касается предвыборной программы, то президент сам её формирует. Более того, я скажу прямо: программа президента может быть шире, чем программа "Единой России". Даже с учётом того, что президента поддерживают не только те, кто голосует за "Единую Россию", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.Медведев подчеркнул, что ЕР будет готова к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми Путин идёт на выборы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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единая россия, владимир путин, дмитрий медведев, политика
Выборы президента России — 2024, Единая Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Политика
Путин сам формирует свою предвыборную программу, заявил Медведев
Медведев: Путин сам формирует свою программу, она может быть шире, чем у ЕР
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин сам формирует свою предвыборную программу, и она может быть шире, чем программа "Единой России", ЕР в свою очередь будет готова к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми Путин идёт на выборы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Мы всячески стараемся помочь в продвижении нашего кандидата, хотя и так у Владимира Владимировича в этом смысле всё в порядке, он обладает колоссальным авторитетом в нашей стране. Что же касается предвыборной программы, то президент сам её формирует. Более того, я скажу прямо: программа президента может быть шире, чем программа "Единой России". Даже с учётом того, что президента поддерживают не только те, кто голосует за "Единую Россию", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Медведев подчеркнул, что ЕР
будет готова к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми Путин идёт на выборы.