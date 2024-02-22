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Нынешнее украинское государство опасно для своих граждан, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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11:01 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928916579.html
Нынешнее украинское государство опасно для своих граждан, заявил Медведев
Нынешнее украинское государство опасно для своих граждан, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Нынешнее украинское государство опасно для своих граждан, заявил Медведев
Нынешнее украинское государство опасно для украинцев, им придется выбрать между жизнью в нормальном, общем с Россией государстве, или бесконечной войной, заявил РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:01
2024-02-22T11:01
дмитрий медведев
в мире
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нынешнее украинское государство опасно для украинцев, им придется выбрать между жизнью в нормальном, общем с Россией государстве, или бесконечной войной, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Я об этом неоднократно говорил, что нынешнее украинское государство опасно для самих украинцев. И для них этот выбор выглядит так: или жизнь в нормальном, общем государстве с Россией, или, во всяком случае, на каких-то близких началах к общему государству, или бесконечная война. Они сами для себя должны сделать этот выбор", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
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дмитрий медведев, в мире, украина
Дмитрий Медведев, В мире, Украина
Нынешнее украинское государство опасно для своих граждан, заявил Медведев

Медведев: украинцы должны выбрать между жизнью с Россией или бесконечной войной

© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нынешнее украинское государство опасно для украинцев, им придется выбрать между жизнью в нормальном, общем с Россией государстве, или бесконечной войной, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я об этом неоднократно говорил, что нынешнее украинское государство опасно для самих украинцев. И для них этот выбор выглядит так: или жизнь в нормальном, общем государстве с Россией, или, во всяком случае, на каких-то близких началах к общему государству, или бесконечная война. Они сами для себя должны сделать этот выбор", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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