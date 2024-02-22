https://ria.ru/20240222/medvedev-1928912724.html
Медведев рассказал об отношении россиян к основным украинским деятелям
Медведев рассказал об отношении россиян к основным украинским деятелям - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев рассказал об отношении россиян к основным украинским деятелям
В отличие от поведения киевских властей, в РФ никогда не сносили памятники украинским деятелям и всегда с уважением относились к основным украинским персонажам, РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:51
2024-02-22T10:51
2024-02-22T10:51
дмитрий медведев
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украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В отличие от поведения киевских властей, в РФ никогда не сносили памятники украинским деятелям и всегда с уважением относились к основным украинским персонажам, заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Вот они памятники сносят. Но мы же никогда, даже в мыслях такого не было! Все основные украинские персонажи - за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных - у нас всегда к ним относились с уважением. Я уже не говорю про тех людей, тех классиков, которые составляют, в общем-то, гордость украинского (народа). Я имею в виду и Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Леся Украинка. Я уже не говорю про Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, общество, украина
Дмитрий Медведев, Общество, Украина
Медведев рассказал об отношении россиян к основным украинским деятелям
Медведев: в России всегда с уважением относились к основным украинским деятелям
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В отличие от поведения киевских властей, в РФ никогда не сносили памятники украинским деятелям и всегда с уважением относились к основным украинским персонажам, заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Вот они памятники сносят. Но мы же никогда, даже в мыслях такого не было! Все основные украинские персонажи - за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных - у нас всегда к ним относились с уважением. Я уже не говорю про тех людей, тех классиков, которые составляют, в общем-то, гордость украинского (народа). Я имею в виду и Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Леся Украинка. Я уже не говорю про Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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