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Медведев рассказал об отношении россиян к основным украинским деятелям - РИА Новости, 22.02.2024
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10:51 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928912724.html
Медведев рассказал об отношении россиян к основным украинским деятелям
Медведев рассказал об отношении россиян к основным украинским деятелям - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев рассказал об отношении россиян к основным украинским деятелям
В отличие от поведения киевских властей, в РФ никогда не сносили памятники украинским деятелям и всегда с уважением относились к основным украинским персонажам, РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:51
2024-02-22T10:51
дмитрий медведев
общество
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В отличие от поведения киевских властей, в РФ никогда не сносили памятники украинским деятелям и всегда с уважением относились к основным украинским персонажам, заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Вот они памятники сносят. Но мы же никогда, даже в мыслях такого не было! Все основные украинские персонажи - за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных - у нас всегда к ним относились с уважением. Я уже не говорю про тех людей, тех классиков, которые составляют, в общем-то, гордость украинского (народа). Я имею в виду и Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Леся Украинка. Я уже не говорю про Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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дмитрий медведев, общество, украина
Дмитрий Медведев, Общество, Украина
Медведев рассказал об отношении россиян к основным украинским деятелям

Медведев: в России всегда с уважением относились к основным украинским деятелям

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В отличие от поведения киевских властей, в РФ никогда не сносили памятники украинским деятелям и всегда с уважением относились к основным украинским персонажам, заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Вот они памятники сносят. Но мы же никогда, даже в мыслях такого не было! Все основные украинские персонажи - за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных - у нас всегда к ним относились с уважением. Я уже не говорю про тех людей, тех классиков, которые составляют, в общем-то, гордость украинского (народа). Я имею в виду и Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Леся Украинка. Я уже не говорю про Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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