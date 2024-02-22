https://ria.ru/20240222/medvedev-1928905674.html

Медведев ответил на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ

Медведев ответил на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев ответил на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ, вспомнил о том, что было после Второй мировой войны, когда... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:29

2024-02-22T10:29

2024-02-22T10:29

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ, вспомнил о том, что было после Второй мировой войны, когда тех, кто не был изобличен в преступлениях против человечности и геноциде, простили и они вернулись домой. "Что касается тех, кто сейчас воюет. Понимаете, здесь какие можно вспомнить события истории XX века. Когда закончилась Вторая мировая война, руководителей гитлеровской Германии, активистов НСДАП, СС, партийно-политический аппарат судили. Кого-то казнили, их было немного, кого-то просто осудили", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. "Но абсолютное большинство участников немецкой военной машины вернулись домой, им простили, если они не были изобличены в преступлениях против человечности, в геноциде, истреблении людей по национальному признаку и так далее. В известном смысле такой же масштаб должен быть здесь применен", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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дмитрий медведев, политика