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Медведев ответил на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928905674.html
Медведев ответил на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ
Медведев ответил на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев ответил на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ, вспомнил о том, что было после Второй мировой войны, когда... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:29
2024-02-22T10:29
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ, вспомнил о том, что было после Второй мировой войны, когда тех, кто не был изобличен в преступлениях против человечности и геноциде, простили и они вернулись домой. "Что касается тех, кто сейчас воюет. Понимаете, здесь какие можно вспомнить события истории XX века. Когда закончилась Вторая мировая война, руководителей гитлеровской Германии, активистов НСДАП, СС, партийно-политический аппарат судили. Кого-то казнили, их было немного, кого-то просто осудили", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. "Но абсолютное большинство участников немецкой военной машины вернулись домой, им простили, если они не были изобличены в преступлениях против человечности, в геноциде, истреблении людей по национальному признаку и так далее. В известном смысле такой же масштаб должен быть здесь применен", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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дмитрий медведев, политика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев ответил на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ

Зампред Совбеза Медведев ответил на вопрос о будущем солдат ВСУ

© РИА Новости / Павел БедняковДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о будущем тех, кто сейчас воюет в рядах ВСУ, вспомнил о том, что было после Второй мировой войны, когда тех, кто не был изобличен в преступлениях против человечности и геноциде, простили и они вернулись домой.
«
"Что касается тех, кто сейчас воюет. Понимаете, здесь какие можно вспомнить события истории XX века. Когда закончилась Вторая мировая война, руководителей гитлеровской Германии, активистов НСДАП, СС, партийно-политический аппарат судили. Кого-то казнили, их было немного, кого-то просто осудили", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
"Но абсолютное большинство участников немецкой военной машины вернулись домой, им простили, если они не были изобличены в преступлениях против человечности, в геноциде, истреблении людей по национальному признаку и так далее. В известном смысле такой же масштаб должен быть здесь применен", - заявил Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевПолитика
 
 
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