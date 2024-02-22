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Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе - РИА Новости, 22.02.2024
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10:25 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928904879.html
Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе
Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не опасается, что станет нерукопожатным на Западе из-за своих жестких оценок, по его словам, когда отношения... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:25
2024-02-22T10:25
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не опасается, что станет нерукопожатным на Западе из-за своих жестких оценок, по его словам, когда отношения нормализуются, большинство нынешних западных политиков исчезнут. "Что касается того, что я опасаюсь, что кто-то там здороваться не будет или руки не подаст. Пусть еще попросят, чтобы я им руку дал. Во-вторых, когда отношения нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдет в политическое небытие, они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю: некоторые из них просто сдохнут", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он стать нерукопожатным на Западе из-за своих жестких высказываний, когда страны начнут мириться.
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дмитрий медведев, в мире
Дмитрий Медведев, В мире
Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе

Медведев: большинство нынешних западных политиков исчезнут

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не опасается, что станет нерукопожатным на Западе из-за своих жестких оценок, по его словам, когда отношения нормализуются, большинство нынешних западных политиков исчезнут.
"Что касается того, что я опасаюсь, что кто-то там здороваться не будет или руки не подаст. Пусть еще попросят, чтобы я им руку дал. Во-вторых, когда отношения нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдет в политическое небытие, они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю: некоторые из них просто сдохнут", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он стать нерукопожатным на Западе из-за своих жестких высказываний, когда страны начнут мириться.
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