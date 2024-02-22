https://ria.ru/20240222/medvedev-1928904879.html

Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе

Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не опасается, что станет нерукопожатным на Западе из-за своих жестких оценок, по его словам, когда отношения... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:25

2024-02-22T10:25

2024-02-22T10:25

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не опасается, что станет нерукопожатным на Западе из-за своих жестких оценок, по его словам, когда отношения нормализуются, большинство нынешних западных политиков исчезнут. "Что касается того, что я опасаюсь, что кто-то там здороваться не будет или руки не подаст. Пусть еще попросят, чтобы я им руку дал. Во-вторых, когда отношения нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдет в политическое небытие, они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю: некоторые из них просто сдохнут", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он стать нерукопожатным на Западе из-за своих жестких высказываний, когда страны начнут мириться.

https://ria.ru/20240219/frg-1928244716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, в мире