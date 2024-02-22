https://ria.ru/20240222/medvedev-1928904879.html
Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе
Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не опасается, что станет нерукопожатным на Западе из-за своих жестких оценок, по его словам, когда отношения... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:25
2024-02-22T10:25
2024-02-22T10:25
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928900381_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_dbb04a88700e4cfd9c34e6ca65c3bfe5.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не опасается, что станет нерукопожатным на Западе из-за своих жестких оценок, по его словам, когда отношения нормализуются, большинство нынешних западных политиков исчезнут. "Что касается того, что я опасаюсь, что кто-то там здороваться не будет или руки не подаст. Пусть еще попросят, чтобы я им руку дал. Во-вторых, когда отношения нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдет в политическое небытие, они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю: некоторые из них просто сдохнут", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он стать нерукопожатным на Западе из-за своих жестких высказываний, когда страны начнут мириться.
https://ria.ru/20240219/frg-1928244716.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928900381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d291d56269efca1fad301d08028e5e04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, в мире
Медведев не боится стать нерукопожатным на Западе
Медведев: большинство нынешних западных политиков исчезнут
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не опасается, что станет нерукопожатным на Западе из-за своих жестких оценок, по его словам, когда отношения нормализуются, большинство нынешних западных политиков исчезнут.
"Что касается того, что я опасаюсь, что кто-то там здороваться не будет или руки не подаст. Пусть еще попросят, чтобы я им руку дал. Во-вторых, когда отношения нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдет в политическое небытие, они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю: некоторые из них просто сдохнут", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он стать нерукопожатным на Западе из-за своих жестких высказываний, когда страны начнут мириться.
ФРГ приняла к сведению слова Медведева о применении арсенала по Берлину