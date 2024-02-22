https://ria.ru/20240222/medvedev-1928902696.html

Медведев назвал угрозу применения ядерного оружия реальной

Медведев назвал угрозу применения ядерного оружия реальной - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев назвал угрозу применения ядерного оружия реальной

Угроза применения ядерного оружия реальна, и надо сделать все, чтобы этот сценарий не состоялся - но, если речь пойдет о существовании России, выбора для ее... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:16

2024-02-22T10:16

2024-02-22T10:16

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Угроза применения ядерного оружия реальна, и надо сделать все, чтобы этот сценарий не состоялся - но, если речь пойдет о существовании России, выбора для ее руководства не останется, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Как это ни печально прозвучит, этот сценарий реальный. Мы должны сделать всё, чтобы он не состоялся, но эти самые часы, которые тикают в известном направлении, они сейчас очень сильно ускорились. И в этом я тоже вижу неспособность, извините, импотенцию этих западных властей, которые постоянно твердят одно и то же: "Да нет, это все русские пугают, они никогда этого не сделают". Они ошибаются. Если речь пойдёт о существовании нашей страны, я тоже недавно об этом сказал, какой выбор останется для руководства, для главы государства? Никакого. Поэтому это, к сожалению, реально существующая угроза, прямая и явная угроза всему человечеству", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Он также добавил, что, когда человечество что-то создавало из оружия, "оно всегда его использовало", приведя в пример ядерный удар США по Японии. "Это не нагнетание страстей. Это просто повод призадуматься о том, где мы. Почему-то люди, знаете, когда думают, вот там Хрущёв и Кеннеди чуть не начали ядерную войну, это было давно, это была неправда, это было из-за Кубы, это было ещё из-за чего-то, а в настоящее время это невозможно. В чём разница? Ни в чём. Ситуация даже более напряжённая. Тогда не было конфликта между Россией и Америкой, а сейчас он есть", - сказал зампред Совбеза.

https://radiosputnik.ru/20240215/pushkov-1927545633.html

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сша, дмитрий медведев, япония, куба, политика