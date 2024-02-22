https://ria.ru/20240222/medvedev-1928899509.html

Медведев призвал уйти элиты, которые управляют в Киеве

Медведев призвал уйти элиты, которые управляют в Киеве - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев призвал уйти элиты, которые управляют в Киеве

Элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти - кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:05

2024-02-22T10:05

2024-02-22T10:05

политика

киев

россия

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти - кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Дело не в нем. Дело в том, что сами элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти. Кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос РИА Новости о судьбе Владимира Зеленского.

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политика, киев, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский