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Медведев призвал уйти элиты, которые управляют в Киеве
Медведев призвал уйти элиты, которые управляют в Киеве - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев призвал уйти элиты, которые управляют в Киеве
Элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти - кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:05
2024-02-22T10:05
2024-02-22T10:05
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти - кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Дело не в нем. Дело в том, что сами элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти. Кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос РИА Новости о судьбе Владимира Зеленского.
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политика, киев, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский
Политика, Киев, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев призвал уйти элиты, которые управляют в Киеве
Медведев: элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти