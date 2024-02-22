https://ria.ru/20240222/medvedev-1928899095.html
Медведев не исключил, что Россия может дойти до Киева
Медведев не исключил, что Россия может дойти до Киева - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев не исключил, что Россия может дойти до Киева
Российская армия может дойти до Киева, так как оттуда исходит угроза, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:04
2024-02-22T10:04
2024-02-22T13:18
специальная военная операция на украине
россия
киев
дмитрий медведев
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928903953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cae1f934c0f8e9e33cc3d2cc5c23bbeb.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российская армия может дойти до Киева, так как оттуда исходит угроза, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости."Нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", — сказал Медведев.Он пояснил, что речь идет о русском городе, которым сейчас управляет интернациональная бригада противников России во главе с США. Оттуда исходит угроза существованию нашей страны.При этом все украинские чиновники — это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, а все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО, продолжил Медведев."Сами элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти. Кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно", — добавил он.Зампред Совбеза подчеркнул, что в 2024 году ждет победы России в специальной военной операции."На этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет — это вопрос, который будет решен как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие", — сказал политик.Он отметил, что страна живет, работает, развивается, несмотря на все сложности.Полный текст интервью читайте в 15:00 на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html
https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928891336.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928903953_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cead2134914aa0b1e17dd870fbcd725d.jpg
"Наверное, это должен быть и Киев". Медведев о том, где может остановиться Россия
"Наверное, это должен быть и Киев". Медведев о том, где может остановиться Россия
2024-02-22T10:04
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, дмитрий медведев, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Медведев не исключил, что Россия может дойти до Киева
Зампред Совбеза Медведев допустил, что Россия может дойти до Киева