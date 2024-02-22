https://ria.ru/20240222/medvedev-1928899095.html

Медведев не исключил, что Россия может дойти до Киева

Медведев не исключил, что Россия может дойти до Киева - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев не исключил, что Россия может дойти до Киева

Российская армия может дойти до Киева, так как оттуда исходит угроза, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:04

2024-02-22T10:04

2024-02-22T13:18

специальная военная операция на украине

россия

киев

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российская армия может дойти до Киева, так как оттуда исходит угроза, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости."Нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", — сказал Медведев.Он пояснил, что речь идет о русском городе, которым сейчас управляет интернациональная бригада противников России во главе с США. Оттуда исходит угроза существованию нашей страны.При этом все украинские чиновники — это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, а все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО, продолжил Медведев."Сами элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти. Кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно", — добавил он.Зампред Совбеза подчеркнул, что в 2024 году ждет победы России в специальной военной операции."На этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет — это вопрос, который будет решен как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие", — сказал политик.Он отметил, что страна живет, работает, развивается, несмотря на все сложности.Полный текст интервью читайте в 15:00 на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html

https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928891336.html

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"Наверное, это должен быть и Киев". Медведев о том, где может остановиться Россия "Наверное, это должен быть и Киев". Медведев о том, где может остановиться Россия 2024-02-22T10:04 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, дмитрий медведев, нато, в мире