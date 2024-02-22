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Медведев в 2024 году ждет победы России в СВО - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928898730.html
Медведев в 2024 году ждет победы России в СВО
Медведев в 2024 году ждет победы России в СВО - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев в 2024 году ждет победы России в СВО
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что от 2024 года он, как и большинство россиян, ждет победы России в специальной военной операции - по его словам,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:03
2024-02-22T10:03
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что от 2024 года он, как и большинство россиян, ждет победы России в специальной военной операции - по его словам, тенденции, которые есть сейчас, неплохие."Год уже, на самом деле, в самом разгаре, уже всё-таки середина февраля. Так что совершенно очевидно, что определённые тренды сформировались. Чего я жду? Ну, я думаю, как и абсолютное большинство наших граждан, жду победы в специальной военной операции. И на этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет – это вопрос, который будет решён как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.Он отметил, что страна "живёт, работает, развивается", несмотря на все сложности текущей жизни."Надеюсь, что всё это сохранится и в течение оставшихся месяцев года", - подытожил зампред Совбеза.
РИА Новости
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дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев
Медведев в 2024 году ждет победы России в СВО

Медведев: тенденции победы России в СВО неплохие

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что от 2024 года он, как и большинство россиян, ждет победы России в специальной военной операции - по его словам, тенденции, которые есть сейчас, неплохие.
«
"Год уже, на самом деле, в самом разгаре, уже всё-таки середина февраля. Так что совершенно очевидно, что определённые тренды сформировались. Чего я жду? Ну, я думаю, как и абсолютное большинство наших граждан, жду победы в специальной военной операции. И на этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет – это вопрос, который будет решён как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Он отметил, что страна "живёт, работает, развивается", несмотря на все сложности текущей жизни.
"Надеюсь, что всё это сохранится и в течение оставшихся месяцев года", - подытожил зампред Совбеза.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 февраля, 15:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий Медведев
 
 
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