https://ria.ru/20240222/medvedev-1928898730.html

Медведев в 2024 году ждет победы России в СВО

Медведев в 2024 году ждет победы России в СВО - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев в 2024 году ждет победы России в СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что от 2024 года он, как и большинство россиян, ждет победы России в специальной военной операции - по его словам,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:03

2024-02-22T10:03

2024-02-22T10:03

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что от 2024 года он, как и большинство россиян, ждет победы России в специальной военной операции - по его словам, тенденции, которые есть сейчас, неплохие."Год уже, на самом деле, в самом разгаре, уже всё-таки середина февраля. Так что совершенно очевидно, что определённые тренды сформировались. Чего я жду? Ну, я думаю, как и абсолютное большинство наших граждан, жду победы в специальной военной операции. И на этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет – это вопрос, который будет решён как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.Он отметил, что страна "живёт, работает, развивается", несмотря на все сложности текущей жизни."Надеюсь, что всё это сохранится и в течение оставшихся месяцев года", - подытожил зампред Совбеза.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев