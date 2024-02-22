Медведев в 2024 году ждет победы России в СВО
Медведев: тенденции победы России в СВО неплохие
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что от 2024 года он, как и большинство россиян, ждет победы России в специальной военной операции - по его словам, тенденции, которые есть сейчас, неплохие.
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"Год уже, на самом деле, в самом разгаре, уже всё-таки середина февраля. Так что совершенно очевидно, что определённые тренды сформировались. Чего я жду? Ну, я думаю, как и абсолютное большинство наших граждан, жду победы в специальной военной операции. И на этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет – это вопрос, который будет решён как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Он отметил, что страна "живёт, работает, развивается", несмотря на все сложности текущей жизни.
"Надеюсь, что всё это сохранится и в течение оставшихся месяцев года", - подытожил зампред Совбеза.