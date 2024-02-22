https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928953686.html

Медведчук назвал условия для прекращения конфликта на Украине

Медведчук назвал условия для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 22.02.2024

Медведчук назвал условия для прекращения конфликта на Украине

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости по случаю годовщины госпереворота на... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:45

2024-02-22T12:45

2024-02-22T12:46

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости по случаю годовщины госпереворота на Украине назвал три условия прекращения конфликта в стране. "На мой взгляд, есть три условия решения конфликта в Украине. Первое условие заключается в том, что есть коллективный Запад, который пытается навязать монополию в международных отношениях своей силой, своим преимуществом, своим так называемым авторитетом. Чтобы достичь мирного урегулирования, надо коллективному Западу признать страны, которые в этот коллективный Запад не входят, в том числе и Россия. Признать их независимость и суверенитет, признать и дать гарантии безопасности в плане невозможности военного вторжения в эти страны", - сказал он. По словам Медведчука, "после окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты допустили более 50 вторжений своими вооруженными силами на территории независимых суверенных государств". "Более того, надо признать, что этот коллективный Запад не будет экспортировать в эти страны так называемую демократию, потому что никакой демократии, кроме как стремления монополизировать политику, у коллективного Запада, в том числе и у США, и у Британии, нет", - отметил украинский политик. Вторым условием является признание приоритета человеческих жизней в любых политических вопросах, любых политических конфликтах, военных конфликтах, поскольку если в международных отношениях нет приоритета жизни людей - это трагедия, считает Медведчук. "И третье условие - необходимо сделать все для того, чтобы внедрить новый миропорядок. Старые условия безопасности стран, которые созданы на базе Генеральной ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, устарели, они уже не действуют. Они перестали действовать в конце 1990-х годов, когда были варварские бомбардировки Югославии, они устарели тогда, когда американцы в результате своей агрессивной политики вторгались на территории суверенных государств", - сказал он. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928891336.html

https://ria.ru/20240222/zaluzhnyy-1928940778.html

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украина, виктор медведчук, виктор янукович, россия, виталий захарченко, оон