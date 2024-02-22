https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928929964.html
Медведчук заявил, что арестованная в Хорватии яхта ему не принадлежит
Медведчук заявил, что арестованная в Хорватии яхта ему не принадлежит - РИА Новости, 22.02.2024
Медведчук заявил, что арестованная в Хорватии яхта ему не принадлежит
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости сообщил, что арестованная в Хорватии... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:35
2024-02-22T11:35
2024-02-22T11:35
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости сообщил, что арестованная в Хорватии яхта ему не принадлежит, он ее продал российскому бизнесмену. Ранее СМИ писали, что окружной суд хорватского города Сплит постановил передать яхту Royal Romance, которая якобы принадлежит Медведчуку, Украине на основании запроса Киева о международно-правовой помощи. "Где-то в 2020-2021 годах поступила информация, что американские санкции хотят применить к моей жене Оксане Марченко. Она была собственником, в том числе яхты. В 2020 году мы выставили ее на продажу и в 2021 году - за год до начала военных действий - продали. Но это же все, как говорится, для них не имеет значения. Они же рассказывают, что это яхта Медведчука", - сказал политик. По его словам, яхту "приобрел гражданин России, известный бизнесмен, человек, у которого были средства, выплатил за нее официальные деньги". "Естественно, этот человек ведет судебные тяжбы, он воюет с хорватской стороной в судах", - отметил Медведчук. Медведчук сообщил, что "на сегодняшний день правительству Хорватии выставлен иск уже на более чем 30 миллионов евро за содержание этой яхты, которая находится под арестом, за содержание ее экипажа, потому что те, кто арестовал ее незаконно, не взяли это имущество на свое содержание, как это должно быть по закону". "Эти действия абсолютно незаконны, потому что человек заплатил свои деньги, а мы получили свои деньги", - сказал он. Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20240216/krym-1927743921.html
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в мире, хорватия, украина, киев, виктор медведчук, оксана марченко
В мире, Хорватия, Украина, Киев, Виктор Медведчук, Оксана Марченко
Медведчук заявил, что арестованная в Хорватии яхта ему не принадлежит
Медведчук заявил, что продал арестованную в Хорватии яхту российскому бизнесмену
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости сообщил, что арестованная в Хорватии яхта ему не принадлежит, он ее продал российскому бизнесмену.
Ранее СМИ писали, что окружной суд хорватского города Сплит постановил передать яхту Royal Romance, которая якобы принадлежит Медведчуку, Украине на основании запроса Киева о международно-правовой помощи.
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"Где-то в 2020-2021 годах поступила информация, что американские санкции хотят применить к моей жене Оксане Марченко. Она была собственником, в том числе яхты. В 2020 году мы выставили ее на продажу и в 2021 году - за год до начала военных действий - продали. Но это же все, как говорится, для них не имеет значения. Они же рассказывают, что это яхта Медведчука", - сказал политик.
По его словам, яхту "приобрел гражданин России, известный бизнесмен, человек, у которого были средства, выплатил за нее официальные деньги". "Естественно, этот человек ведет судебные тяжбы, он воюет с хорватской стороной в судах", - отметил Медведчук.
Медведчук сообщил, что "на сегодняшний день правительству Хорватии выставлен иск уже на более чем 30 миллионов евро за содержание этой яхты, которая находится под арестом, за содержание ее экипажа, потому что те, кто арестовал ее незаконно, не взяли это имущество на свое содержание, как это должно быть по закону".
"Эти действия абсолютно незаконны, потому что человек заплатил свои деньги, а мы получили свои деньги", - сказал он.
Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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