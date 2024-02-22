Медведчук заявил, что ему до сих пор угрожают расправой
Медведчук заявил, что ему угрожают расправой за выступления против Зеленского
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что ему до сих пор угрожают расправой за выступления против режима Владимира Зеленского.
"Это было и тогда, когда мне угрожали расправой прийти ко мне домой, когда я находился год под домашним арестом. Это продолжается сейчас, когда я нахожусь в Москве. Вы откройте страницы средств массовой информации Украины, и вы увидите эти угрозы, угрозы жизни мне, семье", — сказал он.
Политик отметил, что это происходит на фоне убийства бывшего депутата Рады Ильи Кивы.
"Это результат заказного убийства украинских властей, <...> СБУ, то, что сделали именно они в отношении человека, который публично и открыто выступал против преступного режима Зеленского", — добавил он.
Медведчука, которого Киев обвинил в госизмене и содействии терроризму, передали российской стороне при обмене пленными в 2022 году.
Украинского оппозиционера лишили депутатского мандата и гражданства, против него открыли уголовные дела, которые он считает политическим преследованием.