https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928882045.html

Медведчук заявил, что ему до сих пор угрожают расправой

Медведчук заявил, что ему до сих пор угрожают расправой - РИА Новости, 22.02.2024

Медведчук заявил, что ему до сих пор угрожают расправой

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что ему до сих пор угрожают расправой за выступления против режима РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:01

2024-02-22T08:01

2024-02-22T12:48

виктор медведчук

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что ему до сих пор угрожают расправой за выступления против режима Владимира Зеленского."Это было и тогда, когда мне угрожали расправой прийти ко мне домой, когда я находился год под домашним арестом. Это продолжается сейчас, когда я нахожусь в Москве. Вы откройте страницы средств массовой информации Украины, и вы увидите эти угрозы, угрозы жизни мне, семье", — сказал он.Политик отметил, что это происходит на фоне убийства бывшего депутата Рады Ильи Кивы."Это результат заказного убийства украинских властей, <...> СБУ, то, что сделали именно они в отношении человека, который публично и открыто выступал против преступного режима Зеленского", — добавил он.Медведчука, которого Киев обвинил в госизмене и содействии терроризму, передали российской стороне при обмене пленными в 2022 году.Украинского оппозиционера лишили депутатского мандата и гражданства, против него открыли уголовные дела, которые он считает политическим преследованием.

https://ria.ru/20240222/zayavlenie-1928865705.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор медведчук, украина, владимир зеленский