https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928878484.html

Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук

Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024

Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук

Переворот на Украине возможен только в случае, если его проведут военнослужащие от безысходности, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T07:04

2024-02-22T07:04

2024-02-22T07:04

в мире

украина

виктор медведчук

валерий залужный

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:247:1716:1212_1920x0_80_0_0_fd6351216eca2f7d7b804de95c56ab24.jpg

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Переворот на Украине возможен только в случае, если его проведут военнослужащие от безысходности, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук по случаю 10-летия госпереворота на Украине. "Любой переворот можно устроить, если провести очередной майдан. Как были попытки недавно после снятия (главкома ВСУ Валерия Залужного - ред.). Но если этот майдан Западом не поддерживается, перевожу - не финансируется, то из этого ничего никогда не будет. Это однозначно. Поэтому ситуация здесь складывается такая. Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих. Те, которые воевали и сегодня не находятся в рядах вооруженных сил Украины, те, которые получили ранения и сейчас вернулись в мирную жизнь", - сказал он. По словам Медведчука, эти военнослужащие сегодня "недовольны всем". "Они недовольны медицинским обслуживанием и лечением, которое не делается, потому что в стране нет денег, а если есть, они разворовываются в результате коррупционных схем. Эта может быть какое-то буйное восстание, которое может привести к таким действиям, насколько это возможно без организационного начала", - отметил украинский политики. Он сообщил, что внешнее управление на Украине "держит в своих руках, под своим контролем абсолютно все подобные, скажем, активные или более-менее похожие на активные действия по сопротивлению и действия по восприятию политики действующего преступного режима".

https://ria.ru/20240220/vybory-1928389019.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, виктор медведчук, валерий залужный, вооруженные силы украины