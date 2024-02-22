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Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024
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07:04 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928878484.html
Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук
Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024
Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук
Переворот на Украине возможен только в случае, если его проведут военнослужащие от безысходности, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T07:04
2024-02-22T07:04
в мире
украина
виктор медведчук
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Переворот на Украине возможен только в случае, если его проведут военнослужащие от безысходности, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук по случаю 10-летия госпереворота на Украине. "Любой переворот можно устроить, если провести очередной майдан. Как были попытки недавно после снятия (главкома ВСУ Валерия Залужного - ред.). Но если этот майдан Западом не поддерживается, перевожу - не финансируется, то из этого ничего никогда не будет. Это однозначно. Поэтому ситуация здесь складывается такая. Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих. Те, которые воевали и сегодня не находятся в рядах вооруженных сил Украины, те, которые получили ранения и сейчас вернулись в мирную жизнь", - сказал он. По словам Медведчука, эти военнослужащие сегодня "недовольны всем". "Они недовольны медицинским обслуживанием и лечением, которое не делается, потому что в стране нет денег, а если есть, они разворовываются в результате коррупционных схем. Эта может быть какое-то буйное восстание, которое может привести к таким действиям, насколько это возможно без организационного начала", - отметил украинский политики. Он сообщил, что внешнее управление на Украине "держит в своих руках, под своим контролем абсолютно все подобные, скажем, активные или более-менее похожие на активные действия по сопротивлению и действия по восприятию политики действующего преступного режима".
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в мире, украина, виктор медведчук, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Виктор Медведчук, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук

Медведчук: переворот на Украине возможен, если его проведут военнослужащие

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Переворот на Украине возможен только в случае, если его проведут военнослужащие от безысходности, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук по случаю 10-летия госпереворота на Украине.
«
"Любой переворот можно устроить, если провести очередной майдан. Как были попытки недавно после снятия (главкома ВСУ Валерия Залужного - ред.). Но если этот майдан Западом не поддерживается, перевожу - не финансируется, то из этого ничего никогда не будет. Это однозначно. Поэтому ситуация здесь складывается такая. Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих. Те, которые воевали и сегодня не находятся в рядах вооруженных сил Украины, те, которые получили ранения и сейчас вернулись в мирную жизнь", - сказал он.
По словам Медведчука, эти военнослужащие сегодня "недовольны всем". "Они недовольны медицинским обслуживанием и лечением, которое не делается, потому что в стране нет денег, а если есть, они разворовываются в результате коррупционных схем. Эта может быть какое-то буйное восстание, которое может привести к таким действиям, насколько это возможно без организационного начала", - отметил украинский политики.
Он сообщил, что внешнее управление на Украине "держит в своих руках, под своим контролем абсолютно все подобные, скажем, активные или более-менее похожие на активные действия по сопротивлению и действия по восприятию политики действующего преступного режима".
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В миреУкраинаВиктор МедведчукВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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