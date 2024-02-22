https://ria.ru/20240222/mechel-1929016516.html

Британия наложила санкции на председателя совета директоров "Мечел"

Британия наложила санкции на председателя совета директоров "Мечел" - РИА Новости, 22.02.2024

Британия наложила санкции на председателя совета директоров "Мечел"

Великобритания внесла в санкционные списки председателя совета директоров публичного акционерного общества (ПАО) "Мечел" Игоря Зюзина, следует из заявления на... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:22

2024-02-22T16:22

2024-02-22T16:22

экономика

великобритания

игорь зюзин

мечел

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки председателя совета директоров публичного акционерного общества (ПАО) "Мечел" Игоря Зюзина, следует из заявления на сайте британского правительства. Британские власти утверждают, что Зюзин был вовлечен в получение выгоды от "поддержки правительства России", владея или управляя предприятием стратегической важности.

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, великобритания, игорь зюзин, мечел