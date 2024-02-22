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Британия наложила санкции на председателя совета директоров "Мечел" - РИА Новости, 22.02.2024
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16:22 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/mechel-1929016516.html
Британия наложила санкции на председателя совета директоров "Мечел"
Британия наложила санкции на председателя совета директоров "Мечел" - РИА Новости, 22.02.2024
Британия наложила санкции на председателя совета директоров "Мечел"
Великобритания внесла в санкционные списки председателя совета директоров публичного акционерного общества (ПАО) "Мечел" Игоря Зюзина, следует из заявления на... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:22
2024-02-22T16:22
экономика
великобритания
игорь зюзин
мечел
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки председателя совета директоров публичного акционерного общества (ПАО) "Мечел" Игоря Зюзина, следует из заявления на сайте британского правительства. Британские власти утверждают, что Зюзин был вовлечен в получение выгоды от "поддержки правительства России", владея или управляя предприятием стратегической важности.
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html
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экономика, великобритания, игорь зюзин, мечел
Экономика, Великобритания, Игорь Зюзин, Мечел
Британия наложила санкции на председателя совета директоров "Мечел"

Британия наложила санкции на председателя совета директоров "Мечел" Зюзина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГендиректор "Мечел" Игорь Владимирович Зюзин
Гендиректор Мечел Игорь Владимирович Зюзин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки председателя совета директоров публичного акционерного общества (ПАО) "Мечел" Игоря Зюзина, следует из заявления на сайте британского правительства.
Британские власти утверждают, что Зюзин был вовлечен в получение выгоды от "поддержки правительства России", владея или управляя предприятием стратегической важности.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Великобритания ввела новые санкции против России
Вчера, 15:41
 
ЭкономикаВеликобританияИгорь ЗюзинМечел
 
 
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