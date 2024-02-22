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В МЧС назвали самые пожароопасные предметы бытовой химии - РИА Новости, 22.02.2024
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09:50 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/mchs-1928895681.html
В МЧС назвали самые пожароопасные предметы бытовой химии
В МЧС назвали самые пожароопасные предметы бытовой химии - РИА Новости, 22.02.2024
В МЧС назвали самые пожароопасные предметы бытовой химии
Самыми опасными предметами бытовой химии в плане пожарной безопасности являются все аэрозоли, в том числе по уходу за автомобилями и для борьбы с неприятными... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:50
2024-02-22T09:50
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самыми опасными предметами бытовой химии в плане пожарной безопасности являются все аэрозоли, в том числе по уходу за автомобилями и для борьбы с неприятными запахами, жидкости для снятия лака с ногтей и лосьоны на основе спирта, предупреждает МЧС России. "Бытовая химия в аэрозольной упаковке, а также бытовая химия с пропеллентами. Например, ароматизирующие и дезодорирующие средства, средства для подкрахмаливания, средства для антистатической обработки тканей, средства для очистки и полировки, средства по уходу за автомобилями, средства для уничтожения запахов и другие", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Спасатели отмечают, что, кроме того, серьезную пожарную опасность представляют декоративные лаки для ногтей, изготовленные на основе ацетона и других веществ, имеющих низкую температуру воспламенения, а также жидкости для снятия лака и лосьоны на спиртовой основе. "Агрохимикаты: твердые и жидкие пестициды, химические консерванты кормов, жидкие аммиаки, используемые в качестве удобрения и химического реагента, а также селитровые удобрения. Контакт указанных веществ друг с другом и с горючими веществами (древесиной, углем, бумагой, соломой, торфом, навозом, мешкотарой) при наличии подходящих условий для возгорания может привести к пожару, даже при незначительном нагреве", - резюмирует МЧС РФ.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали самые пожароопасные предметы бытовой химии

МЧС: бытовая химия в аэрозольной упаковке самая пожароопасная

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудница на линии производства хозяйственно-бытовой продукции
Сотрудница на линии производства хозяйственно-бытовой продукции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самыми опасными предметами бытовой химии в плане пожарной безопасности являются все аэрозоли, в том числе по уходу за автомобилями и для борьбы с неприятными запахами, жидкости для снятия лака с ногтей и лосьоны на основе спирта, предупреждает МЧС России.
«
"Бытовая химия в аэрозольной упаковке, а также бытовая химия с пропеллентами. Например, ароматизирующие и дезодорирующие средства, средства для подкрахмаливания, средства для антистатической обработки тканей, средства для очистки и полировки, средства по уходу за автомобилями, средства для уничтожения запахов и другие", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.
Спасатели отмечают, что, кроме того, серьезную пожарную опасность представляют декоративные лаки для ногтей, изготовленные на основе ацетона и других веществ, имеющих низкую температуру воспламенения, а также жидкости для снятия лака и лосьоны на спиртовой основе.
"Агрохимикаты: твердые и жидкие пестициды, химические консерванты кормов, жидкие аммиаки, используемые в качестве удобрения и химического реагента, а также селитровые удобрения. Контакт указанных веществ друг с другом и с горючими веществами (древесиной, углем, бумагой, соломой, торфом, навозом, мешкотарой) при наличии подходящих условий для возгорания может привести к пожару, даже при незначительном нагреве", - резюмирует МЧС РФ.
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