https://ria.ru/20240222/maydan-1928871099.html

Прозоров: у Януковича был шанс погасить майдан, но не хватило воли

Прозоров: у Януковича был шанс погасить майдан, но не хватило воли - РИА Новости, 22.02.2024

Прозоров: у Януковича был шанс погасить майдан, но не хватило воли

У экс-президента Украины Виктора Януковича были шансы "погасить" майдан в Киеве 10 лет назад, и тогда "АТО" пришлось бы проводить не в Донбассе, а на западе... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T03:33

2024-02-22T03:33

2024-02-22T05:53

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. У экс-президента Украины Виктора Януковича были шансы "погасить" майдан в Киеве 10 лет назад, и тогда "АТО" пришлось бы проводить не в Донбассе, а на западе Украины, но не хватило политической воли, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.По его воспоминаниям, сначала сотрудники силовых структур Украины относились к беспорядкам в Киеве "расслаблено" — в них участвовали всего несколько тысяч человек."Туда, в Киев, стянули такие силы спецподразделений, что только дадут команду – их (протестующих – ред.) сомнут. А потом где-то в январе месяце мы увидели, что власть дает заднюю, идет на уступки протестующим – когда (премьера Николая) Азарова отправили в отставку по требованию протестующих, законы отменили принятые, которые были направлены просто на ужесточение закона и порядка в стране. Вот тогда в обществе и силовых структурах появилось тягостное недоумение: а что происходит, куда мы идем?" – рассказал Прозоров.По его воспоминаниям, свидетели тех событий констатировали, что у сторонников Януковича и законной власти "нет четкого командования, нет четкой политической воли, которая могла бы дать отмашку и восстановить закон в центре города"."Был ли у Януковича шанс загасить протесты? Конечно, однозначно был. Однозначно был, потому что те же силовики, те же бойцы "Беркута" и бойцы спецподразделения внутренних войск говорили: "Только дайте нам команду", – сказал Прозоров.По его словам, "в ночь с 18 на 19 февраля силовики пошли и практически додавили противника"."В их руках осталось практически полмайдана Незалежности и кусочек Крещатика, который они контролировали. Но от вышестоящего руководства страны поступил стоп-сигнал. И бойцы остановились. И они стояли всю ночь до 6 утра 19 февраля, когда поступила команда "назад". И вот тогда все и посыпалось. С этого момента все и рухнуло. Если бы команды "стоп" не было, то в ночь с 18 на 19 февраля силовики бы зачистили майдан и поставили бы точку по крайней мере на этой истории", - считает он.К тому моменту сторонники майдана уже захватывали военные части и отделения милиции на западе страны, в их руки уже попало оружие, так что, по мнению Прозорова, "АТО", как на Украине называют войну против ЛНР и ДНР, начатую Киевом в 2014 году, "пришлось бы проводить не на Донбассе, а на западе Украины"."Но политической воли у руководства страны на это не хватило, и я, конечно, ставлю это в упрек прежде всего тогдашнему президенту Виктору Януковичу. Это именно он не нашел в себе силы дать отмашку на решение этой проблемы", - уверен он.Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20240222/kiev-1928870232.html

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928638704.html

https://ria.ru/20240220/snaypery-1928403828.html

https://ria.ru/20240222/gosperevorot-1928428907.html

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в мире, украина, киев, донбасс, виктор янукович, василий прозоров, петр порошенко, служба безопасности украины, евросоюз