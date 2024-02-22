https://ria.ru/20240222/master-plan-1928968728.html

Началась разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны

Началась разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны - РИА Новости, 22.02.2024

Началась разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны

Направления развития Кемско-Беломорской агломерации — опорного населенного пункта Арктической зоны — обсудили участники стратегической сессии в Петрозаводске;... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:31

2024-02-22T13:31

2024-02-22T13:31

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

игорь шувалов

россия

вэб.рф (вэб)

арктика

республика карелия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928963636_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_7238da63e5f709a0590f07094f767a8e.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Направления развития Кемско-Беломорской агломерации — опорного населенного пункта Арктической зоны — обсудили участники стратегической сессии в Петрозаводске; предложенные ими идеи будут использованы при разработке мастер-плана развития территории, сообщает Минэкономразвития Карелии. Представители научных, общественных и культурных организаций, бизнеса, органов местного самоуправления и региональной власти определили драйверы экономического развития, в том числе туристический потенциал региона, обсудили социальную инфраструктуру и качество городской среды Кеми и Беломорска. "Развитие Кемско-Беломорской агломерации на период до 2035 года мы видим в контексте возрождения портовых сооружений на карельском побережье Белого моря, увеличении грузопотока по Беломорско-Балтийскому каналу, освоении месторождений золота, молибдена и строительного камня, а также в создании туристической инфраструктуры вблизи объектов ЮНЕСКО и освоения ресурсов Белого моря. Эти масштабные проекты позволят решить ряд задач социальной сферы и станут драйверами экономики агломерации. Уверены, что федеральные инструменты поддержки и вовлеченность ВЭБ.РФ помогут нам приступить к реализации проектов в ближайшей перспективе", — приводятся в сообщении слова и.о. министра экономического развития Республики Карелия Александра Ломако. Как отметил исполнительный директор ВЭБ.РФ Тимур Бойтемиров, в стратегической сессии приняли участие более 100 человек. "Параллельно начинается опрос жителей и вовлечение представителей крупного бизнеса, работающего в регионе, в разработке мастер-плана. По итогам нашей работы сегодня, будут сформированы идеи, которые лягут в основу мастер-плана", - пояснил он. Как ранее подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в развитии городов необходимо прислушиваться к мнению людей, а выстроить диалог позволяет концепция мастер-планов. "Необходимо, в первую очередь, работать с самими горожанами. Поэтому наши проекты по городской экономике – это и вода, и канализация, и транспорт. Все, что мы делаем, должно сложиться в совершенно другое качество, в другую стоимость. И это может произойти благодаря работе по мастер-планированию, которую мы проводим", – приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Шувалова. Разработка мастер-планов 25 городов Арктики и Дальнего Востока идет по поручению президента России. По словам зампреда ВЭБ.РФ Артема Довлатова, в настоящее время при поддержке ВЭБ.РФ разработаны 6 стратегических мастер-планов. "Сейчас мы перешли к следующему этапу и работаем с инвестпроектами, вошедшими в стратегии развития всех 25 городов. В прошлом году одобрено финансирование 5 таких проектов, это проекты по развитию аэропортов и судоремонтной инфраструктуры, созданию новых объектов туризма, запуску современного общественного транспорта. Часть проектов уже получила первое финансирование. Уже масштабируем наш опыт для разработки мастер-планов арктических территорий", - сообщил Довлатов изданию "Эксперт".

https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925618749.html

https://realty.ria.ru/20240220/khramy-1928499330.html

россия

арктика

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), игорь шувалов, россия, вэб.рф (вэб), арктика, республика карелия