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Началась разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны - РИА Новости, 22.02.2024
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13:31 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/master-plan-1928968728.html
Началась разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны
Началась разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны - РИА Новости, 22.02.2024
Началась разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны
Направления развития Кемско-Беломорской агломерации — опорного населенного пункта Арктической зоны — обсудили участники стратегической сессии в Петрозаводске;... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:31
2024-02-22T13:31
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
игорь шувалов
россия
вэб.рф (вэб)
арктика
республика карелия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Направления развития Кемско-Беломорской агломерации — опорного населенного пункта Арктической зоны — обсудили участники стратегической сессии в Петрозаводске; предложенные ими идеи будут использованы при разработке мастер-плана развития территории, сообщает Минэкономразвития Карелии. Представители научных, общественных и культурных организаций, бизнеса, органов местного самоуправления и региональной власти определили драйверы экономического развития, в том числе туристический потенциал региона, обсудили социальную инфраструктуру и качество городской среды Кеми и Беломорска. "Развитие Кемско-Беломорской агломерации на период до 2035 года мы видим в контексте возрождения портовых сооружений на карельском побережье Белого моря, увеличении грузопотока по Беломорско-Балтийскому каналу, освоении месторождений золота, молибдена и строительного камня, а также в создании туристической инфраструктуры вблизи объектов ЮНЕСКО и освоения ресурсов Белого моря. Эти масштабные проекты позволят решить ряд задач социальной сферы и станут драйверами экономики агломерации. Уверены, что федеральные инструменты поддержки и вовлеченность ВЭБ.РФ помогут нам приступить к реализации проектов в ближайшей перспективе", — приводятся в сообщении слова и.о. министра экономического развития Республики Карелия Александра Ломако. Как отметил исполнительный директор ВЭБ.РФ Тимур Бойтемиров, в стратегической сессии приняли участие более 100 человек. "Параллельно начинается опрос жителей и вовлечение представителей крупного бизнеса, работающего в регионе, в разработке мастер-плана. По итогам нашей работы сегодня, будут сформированы идеи, которые лягут в основу мастер-плана", - пояснил он. Как ранее подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в развитии городов необходимо прислушиваться к мнению людей, а выстроить диалог позволяет концепция мастер-планов. "Необходимо, в первую очередь, работать с самими горожанами. Поэтому наши проекты по городской экономике – это и вода, и канализация, и транспорт. Все, что мы делаем, должно сложиться в совершенно другое качество, в другую стоимость. И это может произойти благодаря работе по мастер-планированию, которую мы проводим", – приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Шувалова. Разработка мастер-планов 25 городов Арктики и Дальнего Востока идет по поручению президента России. По словам зампреда ВЭБ.РФ Артема Довлатова, в настоящее время при поддержке ВЭБ.РФ разработаны 6 стратегических мастер-планов. "Сейчас мы перешли к следующему этапу и работаем с инвестпроектами, вошедшими в стратегии развития всех 25 городов. В прошлом году одобрено финансирование 5 таких проектов, это проекты по развитию аэропортов и судоремонтной инфраструктуры, созданию новых объектов туризма, запуску современного общественного транспорта. Часть проектов уже получила первое финансирование. Уже масштабируем наш опыт для разработки мастер-планов арктических территорий", - сообщил Довлатов изданию "Эксперт".
https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925618749.html
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россия
арктика
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), игорь шувалов, россия, вэб.рф (вэб), арктика, республика карелия
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Игорь Шувалов, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Арктика, Республика Карелия

Началась разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны

© Фото : Минэкономразвития КарелииНачалась разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны
Началась разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Минэкономразвития Карелии
Началась разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Направления развития Кемско-Беломорской агломерации — опорного населенного пункта Арктической зоны — обсудили участники стратегической сессии в Петрозаводске; предложенные ими идеи будут использованы при разработке мастер-плана развития территории, сообщает Минэкономразвития Карелии.
Представители научных, общественных и культурных организаций, бизнеса, органов местного самоуправления и региональной власти определили драйверы экономического развития, в том числе туристический потенциал региона, обсудили социальную инфраструктуру и качество городской среды Кеми и Беломорска.
"Развитие Кемско-Беломорской агломерации на период до 2035 года мы видим в контексте возрождения портовых сооружений на карельском побережье Белого моря, увеличении грузопотока по Беломорско-Балтийскому каналу, освоении месторождений золота, молибдена и строительного камня, а также в создании туристической инфраструктуры вблизи объектов ЮНЕСКО и освоения ресурсов Белого моря. Эти масштабные проекты позволят решить ряд задач социальной сферы и станут драйверами экономики агломерации. Уверены, что федеральные инструменты поддержки и вовлеченность ВЭБ.РФ помогут нам приступить к реализации проектов в ближайшей перспективе", — приводятся в сообщении слова и.о. министра экономического развития Республики Карелия Александра Ломако.
Как отметил исполнительный директор ВЭБ.РФ Тимур Бойтемиров, в стратегической сессии приняли участие более 100 человек. "Параллельно начинается опрос жителей и вовлечение представителей крупного бизнеса, работающего в регионе, в разработке мастер-плана. По итогам нашей работы сегодня, будут сформированы идеи, которые лягут в основу мастер-плана", - пояснил он.
ВЭБ.РФ
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Как ранее подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в развитии городов необходимо прислушиваться к мнению людей, а выстроить диалог позволяет концепция мастер-планов.
«
"Необходимо, в первую очередь, работать с самими горожанами. Поэтому наши проекты по городской экономике – это и вода, и канализация, и транспорт. Все, что мы делаем, должно сложиться в совершенно другое качество, в другую стоимость. И это может произойти благодаря работе по мастер-планированию, которую мы проводим", – приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Шувалова.
Разработка мастер-планов 25 городов Арктики и Дальнего Востока идет по поручению президента России.
По словам зампреда ВЭБ.РФ Артема Довлатова, в настоящее время при поддержке ВЭБ.РФ разработаны 6 стратегических мастер-планов.
"Сейчас мы перешли к следующему этапу и работаем с инвестпроектами, вошедшими в стратегии развития всех 25 городов. В прошлом году одобрено финансирование 5 таких проектов, это проекты по развитию аэропортов и судоремонтной инфраструктуры, созданию новых объектов туризма, запуску современного общественного транспорта. Часть проектов уже получила первое финансирование. Уже масштабируем наш опыт для разработки мастер-планов арктических территорий", - сообщил Довлатов изданию "Эксперт".
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Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Игорь ШуваловРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)АрктикаРеспублика Карелия
 
 
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