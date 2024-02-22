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СМИ: Маск осенью 2023 года тайно посетил Белый дом - РИА Новости, 22.02.2024
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02:36 22.02.2024 (обновлено: 05:41 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/mask-1928868193.html
СМИ: Маск осенью 2023 года тайно посетил Белый дом
СМИ: Маск осенью 2023 года тайно посетил Белый дом - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: Маск осенью 2023 года тайно посетил Белый дом
Американский миллиардер Илон Маск тайно посетил Белый дом в сентябре 2023 года, впервые с тех пор, как Джо Байден стал президентом, сообщает телеканал NBC News... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T02:36
2024-02-22T05:41
в мире
илон маск
джо байден
барак обама
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск тайно посетил Белый дом в сентябре 2023 года, впервые с тех пор, как Джо Байден стал президентом, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях."Маск... нанес визит 13 сентября", - говорится в сообщении телеканала. По информации Белого дома, миллиардер обсудил с чиновниками искусственный интеллект. При этом с Байденом Маск не встречался."Белый дом подтвердил, что это был единственный визит Маска в период этой администрации (Байдена)", - отмечает телеканал.NBC News напоминает, что когда пост президента занимали Барак Обама и Дональд Трамп, миллиардер неоднократно посещал Белый дом.
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в мире, илон маск, джо байден, барак обама, сша
В мире, Илон Маск, Джо Байден, Барак Обама, США
СМИ: Маск осенью 2023 года тайно посетил Белый дом

NBC: Илон Маск в сентябре 2023 году тайно посетил Белый дом

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск тайно посетил Белый дом в сентябре 2023 года, впервые с тех пор, как Джо Байден стал президентом, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях.
«
"Маск... нанес визит 13 сентября", - говорится в сообщении телеканала.
По информации Белого дома, миллиардер обсудил с чиновниками искусственный интеллект. При этом с Байденом Маск не встречался.
"Белый дом подтвердил, что это был единственный визит Маска в период этой администрации (Байдена)", - отмечает телеканал.
NBC News напоминает, что когда пост президента занимали Барак Обама и Дональд Трамп, миллиардер неоднократно посещал Белый дом.
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