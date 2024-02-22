https://ria.ru/20240222/mask-1928868193.html

СМИ: Маск осенью 2023 года тайно посетил Белый дом

СМИ: Маск осенью 2023 года тайно посетил Белый дом - РИА Новости, 22.02.2024

СМИ: Маск осенью 2023 года тайно посетил Белый дом

Американский миллиардер Илон Маск тайно посетил Белый дом в сентябре 2023 года, впервые с тех пор, как Джо Байден стал президентом, сообщает телеканал NBC News... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T02:36

2024-02-22T02:36

2024-02-22T05:41

в мире

илон маск

джо байден

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск тайно посетил Белый дом в сентябре 2023 года, впервые с тех пор, как Джо Байден стал президентом, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях."Маск... нанес визит 13 сентября", - говорится в сообщении телеканала. По информации Белого дома, миллиардер обсудил с чиновниками искусственный интеллект. При этом с Байденом Маск не встречался."Белый дом подтвердил, что это был единственный визит Маска в период этой администрации (Байдена)", - отмечает телеканал.NBC News напоминает, что когда пост президента занимали Барак Обама и Дональд Трамп, миллиардер неоднократно посещал Белый дом.

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в мире, илон маск, джо байден, барак обама, сша